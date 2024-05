¿Adiós uñas francesas? La manicura brasileña arrasará: es elegante y favorecedora

El diseño de uñas ya no es lo único que preocupa a las mujeres, sino los beneficios que puede traer consigo aportando un efecto de limpieza y salud a nuestras manos, que ya no solo se trata de lucir la técnica más innovadora ni la más bonita, sino la más favorecedora.

Esta es la razón por la que manicuras como la italiana y la brasileña han ido acaparando terreno, convirtiéndose en las predilectas de las mujeres que buscan algo más allá de las tendencias en sus uñas, apostando por un plus que les hace lucir unas manos envidiables.

Manicura Foto: Pexels (Foto: Pexels)

El 2024 sigue el camino de la manicura minimalista, pero le da un giro apostando por la salud de las manos de las mujeres, y es que, a quien no le resultaría irresistible una técnica que no solo haga lucir bonitas sus manos, sino que aporte ese toque saludable que todas buscamos, esta es la razón por la que ya no solo se trata de un diseño sino de todo un trabajo alrededor.

¿Qué es la manicura brasileña y cómo se hace?

No se trata de un color de esmalte y mucho menos de un diseño de uñas específico, sino de todo un ‘ritual’ que se enfocará en hacer que tus manos luzcan saludables e hidratadas a partir de una serie de pasos que harán que la próxima vez que visites el salón de belleza, optes por este tipo de manicura.

La manicura brasileña es una técnica en seco que busca hidratar y fortalecer las uñas, teniendo como principal ingrediente, vitamina E, queratina, calcio, peelings, protector solar, entre otros, según sean las necesidades de cada usuaria. Esto se logra a partir del uso de unos guantes especiales que tienen estos ingredientes activos.

Diseños bonitos de manicura brasileña

Como es una técnica que no se centra en el diseño, sino en un tratamiento integral para tus manos, puedes elegir tu color favorito, pero si deseas potenciar los beneficios de este tipo de manicura, entonces aquí te dejamos algunas tendencias de uñas a las que puedes sumarte.

Milky Nails

Hailey Bieber hizo de este tipo de manicura uno de los más pedidos en los salones de belleza, no olvides apostar por este elegante y minimalista diseño, hará que tus manos destaquen por su sofisticación.

Manicura francesa

La manicura francesa es un básico que sin importar lo que pase se mantiene en el gusto del público. No lo dejes de lado y dale un giro con estos toques dorados que harán que tus manos luzcan elegantes, además son detalles que están en tendencia.

Uñas jabón

Las uñas jabón serán una de las máximas tendencias este 2024, apuesta por este diseño que emula el brillo y limpieza de las burbujas, además es uno de los diseños minimalistas por excelencia.

Uñas de fresa

Las uñas de fresa las ha popularizado Victoria Beckham desde su cumpleaños, donde hizo ruido por aparecer junto a las spice girls. Se trata de una manicura en color rosa, pastel, minimalista y limpia que luce de maravilla para quienes aman este tono.