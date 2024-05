¡Adiós ‘rollitos’! Las blusas ‘coquette’ vuelven con fuerza y son las más favorecedoras: así las puedes usar con jeans

Desde finales del 2023 vimos el auge de la tendencia ‘coquette’ que terminó siendo furor a principios de este 2024, cuando los aparadores se llenaron de románticas prendas, listones y moños que emulaban uno de los estilos más femeninos y tiernos que nos ha dejado el mundo de la moda.

Su popularidad fue tal que incluso fue motivo de memes en redes sociales y varios arbolitos de Navidad, fueron decorados bajo esta temática, tal como lo presumió la propia Yuya y pese a que comenzaron a salir otros estilos que planeaban robarle la corona a esta famosa tendencia, en realidad no se ha ido y está más fuerte que nunca, esta es la razón por la que un tipo de blusa viene para quedarse lo que resta del año.

Blusas coquette con jeans

¿Qué son las blusas ‘coquette’?

Los medios especializados en moda lo han augurado, las blusas de tipo ‘coquette’ serán furor este 2024 y si también quieres sumarlas a tu armario, entonces aquí te explicamos algunas de las bases para que luzcas como toda una experta en moda. Lo mejor de todo es que si eres una mujer de espíritu rebelde, no tendrás que comprometer tu estilo, pues, es perfecta para todas.

Pero si te estás preguntando como es este tipo de blusa ‘coquette’, lo único que debes hacer para identificarlas es reconocer los lazos que tienen en la parte frontal, característicos de este, este tipo de ‘listones’ tienen la forma de un moño, son casuales, chic y muy ligeras para temporadas calurosas, aunque, lo cierto es que quedan con todo y son muy favorecedoras.

Usualmente, son de tipo holgado y de forma péplum, eso significa que posee volantes en a la altura de la cintura que ayudan a resaltar la figura y a esconder rollitos, lo mejor de todo es que entre sus diseños existe una gran variedad que sin duda se adaptará a cualquiera de tus necesidades.

¿Cómo combinar blusas de lazos o ‘coquette’ con jeans?

Así es como puedes usar las blusas ‘coquette’ que serán furor este 2024 con jeans, lucirás fresca, elegante y estilizada, aquí te dejamos algunas claves para sumarte a la tendencia de una forma casual y diferente.

Blusa coquette ‘animal print’ con jeans

El animal print es uno de los estampados que año con año se coloca entre las tendencias, en las blusas coquette luce de maravilla, tiene ese toque seductor y salvaje para las que buscan algo rebelde, se combinó con jeans claros y zapatos kitten rojos para contrastar.

Blusa coquette con jeans estilo flamenco

Las blusas blancas son un básico que queda perfectamente con todo, suma unos slim jeans y unos flats, el toque flamenco se dio con el accesorio en el cabello con una romántica rosa roja y zapatos del mismo tono, tendrás un look ideal para el verano.

Blusa coquette con jeans y tenis de colores

Los tenis de colores serán tendencia, no dudes en apostar por los Adidas Samba, Converse o New Balance. Aquí podemos ver una combinación de blusa coquette a rayas azul y jeans claros a los que se sumó un calzado colorido verde que contrasta perfecto con todo el look.

Blusa coquette con jeans al estilo Barbie

El color rosa es uno de los favoritos de muchas mujeres, aquí tenemos un look digno de Barbie donde se combinó una blusa de lazos con tenis del mismo color y jeans. Pero no te preocupes que esta misma dupla se puede replicar en otros tonos.