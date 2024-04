¿Qué son los zapatos pumps? La tendencia para elevar tus looks y estilizar tu figura este 2024

(Oh my style!/Pinterest)

Un look no está completo si el calzado no es el correcto. Por este motivo te presentamos los zapatos pumps, los cuales elevan los looks sin demasiado esfuerzo, transmitiendo un aire de elegancia clásica que no pasa de moda. Son perfectos tanto para compromisos casuales como más formales, así que es un básico que todas deberíamos tener en el clóset.

Tienen un gran parecido con los otros tipos de calzados cerrados, pero gozan de pequeños detalles que los caracterizan y que marcan mucho la diferencia para tu aspecto y comodidad.

¿Qué son los zapatos pumps y cómo se combinan?

Los zapatos pumps son un diseño bastante atractivo visualmente, cerrado alrededor del pie y que se asemeja mucho al stiletto. A diferencia de este modelo, tiene un tacón más elevado que se acompaña por un punta redonda o triangular.

De igual manera, tiene una leve plataforma que le da mayor estabilidad al pie y por eso son más cómodos y apropiados para caminar, estar más tiempo de pie o darle un aire de modernidad a tu look. Como son atemporales también los puedes llevar para eventos de día o de noche.

Su versatilidad los vuelve muy camaleónicos, por lo que podemos llevar los zapatos pumps combinados con jeans, faldas largas y cortas, bermudas, pantalones de vestir, vestidos, entre otros.

De acuerdo con Vogue, también existe otro detalle que puede identificar a este modelo, aunque hay algunos que no lo traen y es la cinta en el tobillo.

“Los zapatos de tacones con tiras son la quintaesencia de la feminidad: seducen con esa fina tira que cruza el empeine o, más sencillamente, el talón para un modelo destalonado. Cordones extremadamente largos que suben por las piernas o tejidos refinados que terminan en el tobillo, estos zapatos son perfectos para crear el contraste ideal en tus looks”, apuntan.