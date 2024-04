Cómo llevar converse de forma elegante y moderna a los 40 para quitarte años de encima

Las converse son cómodas y lo puedes lucir en looks elegantes

Las converse son unos de los tenis más cómodos de todos, pero muchas aseguran que son informales y no se pueden llevar en looks elegantes, y menos después de los 40.

Sin embargo, no es así, y es que aunque sean un tipo de calzado relajado sí se puede llevar en looks elegantes si las sabes combinar.

La idea es llevarlas con prendas sofisticadas, que eleven tu look y así no solo podrás lucirlas en looks elegantes y cómodos, sino que te quitarás años de encima.

Looks con converse elegantes para lucir moderna a los 40

Minifalda de cuero con blazer y converse

Un atuendo moderno y sexy que puedes lucir a los 40 es uno con minifalda de cuero negra y camiseta también negra o blanca.

Complementa este a tuendo con un blazer en tono neutro y lleva unas converse blancas para lucir elegante y moderna.

Maxivestido y converse

Otra forma de llevar este tipo de tenis de forma elegante es lucir un maxivestido holgado, de mangas largas, y cruzado.

Complementa este atuendo con unas converse blancas y una bolsa pequeña, además de unos lentes blancos y chic.

Falda larga y chaqueta de cuero con converse

Una falda larga de mezclilla ya sea en tono celeste o negro se verá muy elegante y chic a los 40 y la puedes combinar con un bodysuit o camiseta.

Complementa este atuendo con una chaqueta de cuero negra y unas converse en tono negro para que se vea espectacular y elegante.

Jeans con camisa y converse

Otro look moderno y elegante que puedes lucir a los 40 es llevar unos jeans combinado con un top y una camisa blanca o de mezclilla que vaya abierta.

Este look lo puedes complementar con unas converse blancas y alguna bolsa y un sombrero y lentes.