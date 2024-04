Ana Claudia Talancón muestra 8 ideas de vestidos para lucir en un evento

Despampanante. Así lució la actriz Ana Claudia Talancón el pasado sábado 20 de abril cuando asistió a los XI Premios Platino Xcaret, que se desarrollaron en Teatro Gran Tlachco, en la Riviera Maya, Quintana Roo. Ella lució un vestido largo verde menta con abertura en la pierna, con un pronunciado en V y una enorme flor que adornaba uno de sus hombros.

Fue el diseñador mexicano David Salomón quien la visitó para esta gala en la que se premió al talento del cine iberoamericano. El look lo completó con unas sandalias doradas. Pero, no solo deslumbró con un traje de noche, la estrella eligió otros dos atuendos del mismo diseñador para disfrutar del resto de los días en la Riviera Maya.

Pero, escoger la vestimenta no fue tarea sencilla, ya que la también productora quedó encantada con cada una de las prendas que Salomón le presentó, fueron aproximadamente unas 20. A través de su cuenta en Instagram, la artista de 43 años, presentó, al menos ocho opciones que consideró para la gran noche del cine iberoamericano.

“Mandaron a recortar algunos de los vestidos específicamente para que me quedaran perfectos. Todo el equipo de David Salomón me atendió como una reina. David Salomón está basado en Cancún, y les aconsejo que vean los diseños que tiene porque de verdad que son una joya. También te hace los looks completos, con joyería, zapatos. Te da ideas de cómo arreglarte. ¡Es increíble!”, manifestó Talancón en un video que recopiló los ocho mejores vestidos para ella.

Al igual que Ana es importante tomar en cuentan algunas variables al momento de escoger tu vestido para un evento. Lo principal, es que te sientas cómoda y te guste cómo te queda en todos los sentidos. También que tenga tu sello personal, ya sean con el tipo de cortes, colores y estampados. Acá tienes algunas de las cosas que debes tener presente.

Tipo de Evento

Primero, considera el tipo de evento al que asistirás. ¿Es formal, semiformal, casual o temático? El código de vestimenta del evento dictará en gran medida el estilo y la formalidad del vestido que debes elegir.

Hora y Temporada

La hora del día y la temporada del año también son factores importantes. Los eventos nocturnos suelen requerir vestidos más elegantes y sofisticados, mientras que los eventos diurnos permiten opciones más informales. Además, considera el clima para elegir tejidos y estilos adecuados para la temporada.

Formalidad

Determina el nivel de formalidad del evento. Para eventos formales, como bodas, galas o cenas de etiqueta, es apropiado optar por vestidos largos o vestidos de cóctel elegantes. Para eventos semiformales o informales, como fiestas de cumpleaños o cócteles después del trabajo, puedes elegir vestidos más cortos o informales.

Ajuste y Comodidad

Es fundamental que el vestido te quede bien y te resulte cómodo de llevar durante todo el evento. Prueba diferentes tallas y estilos para encontrar el ajuste perfecto que realce tus curvas y te permita moverte con libertad.

Accesorios y Calzado

Completa tu look con los accesorios y el calzado adecuados. Elige joyas, bolsos y zapatos que complementen el estilo y el color de tu vestido, pero que no lo opaquen. Los accesorios pueden elevar tu look y agregar un toque personal