Los 3 cortes de pelo que debemos evitar en los meses de calor: suman edad y no son prácticos

Ahora que llegó el verano 2024, debemos saber cuáles son los cortes de pelo que no deberíamos elegir en estos meses de calor porque la pasaremos mal o no tendremos el mejor aspecto posible. En estos días lo que buscamos es practicidad, frescura y modernidad, para que se adapten a cualquier situación.

De igual manera, es una oportunidad propicia para explorar con largos más versátiles y atrevernos a dejar la zona de confort de las melenas de longitudes XL, aburridas y sin vida.

Cortes de pelo que debemos evitar en el calor

Con flequillo

De acuerdo con Clara, en los meses de calor debemos evitar los cortes de pelo que tengan flequillo porque aumentarán esa sensación térmica en nuestro cuerpo, se sentirán incómodos y hasta nos puede hacer propensas al acné en la frente. Por el sudor, el fleco no va a sobresalir sino que se convertirá en una molestia para recoger, o tapar incluso cuando vayamos a la playa.

Recomendados

Pixie muy cortito

Al respecto, no creamos que la solución está exclusivamente en esos peinados de estilo andrógino. La misma fuente asevera que, al menos el pixie cortito,”porque la piel es más sensible y podríamos llegar a dañar el cuero cabelludo si no lo protegemos correctamente”, en cada salida a la calle donde nos pegue el sol o vayamos a la piscina.

“El sol puede llegar a quemarnos y dañar el folículo de manera importante”, advierten, así que hay que encontrar un estilo mediano, no rapado, donde puedas estar protegida y verte chic.

Alargadas y rectas

Por último, ya anticipabámos que las melenas alargadas están fuera de la ecuación. El calor solo los hará propensos a deshidratarse mucho más, se puede perder densidad y será más difícil mantener el pelo limpio frente a las altas temperaturas si lo tenemos muy largo.