Si tienes el cabello fino, estos cortes serán los mejores para ti

Tener el cabello fino te da ventajas. Una de ellas es que, por general, suele ser una melena suave y sedosa, pero también tiene sus grandes desventajas, como que se enreda con facilidad, carece de volumen y se cae con mayor facilidad, ya que es más frágil. Sin embargo, esto no es un “mal” para que desvele. Al igual que el resto de los tipos de pelo, tienes que darle el tratamiento adecuado para mantenerlo sano y eso incluye un buen corte

La hebra capilar fina es delicada es mucho más sensible a los agentes contaminantes, el sol, el cloro y más, por lo que muchas veces tiende a abrir las puntas. Entonces, para cuidarlo hay que comenzar por lavarlo con productos especiales para este tipo de cabello, así como aplicar mascarillas que permitan que crezca con mayor fortaleza y esté hidratado, especialmente, en esta zona, así lo asevera el portal Tu piel y tu.

Para peinarlo, el mejor aliado es el peine de cerdas anchas para desenredarlo antes de lavarlo y de dormir, porque de lo contrario, se hará una tarea titánica hacerlo luego, ocasionando que se pueda romper con mayor facilidad. En tanto, la experta María Baras, de Cheska, le contó a la revista ¡Hola!, que uno de los errores más comunes al tener este tipo de cabellera radica en el corte.

Recomendados

“Por ejemplo: ‘Tengo el pelo muy fino, no tengo nada de volumen, me hago muchas capas para conseguirlo…’ Gran error, porque te quedas sin la cantidad de pelo necesaria. O al revés, no me hago ninguna capa porque pienso que me quita volumen, y lo tengo cuadrado como un paje... error también”, detalló.

Entonces, ¿cuáles son los cortes con los que puedes sacarle partido? Por lo general, los cortos con la raya en medio son los que más favorecen, porque aportan mayor volumen. También, el flequillo se convierte en un gran aliado.

Corte Bob

Este estilo le aportará mucha densidad al pelo, especialmente el “bob short chop” o el bob invertido, ya que estos dos le hacen ver mucho más abundantes especialmente cuando llega hasta al mandíbula con puntas desafiladas. Algunas estilista al momento de peinarlo apuestan por un cardado suave en la raíz para así levantarlo.

Long midi sin capas

Además de darle un gran estilo, un corte sin capas, pero a la altura de los hombros hará que se gane mucho más cuerpo. Lo bueno de este corte, es que es muy versátil, porque lo puedes llevar tanto completamente liso, como con una ondas medias, lo que lo realzará aún más.

Midi con flequillo boho

Regresar al pasado puede ser bastante ideal para este tipo de cabello, puesto que puedes apostar por un flequillo boho, como el que se usaba en los años 70, que le dará densidad a la zona delantera.