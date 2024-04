3 ideas de maquillaje para una primera cita: te sentirás guapa y llena de confianza

Todas nos emocionamos al vernos con una persona que nos gusta, por eso te hacemos la vida más fácil con estas ideas de maquillaje para una primera cita. Te ayudarán a sentirte más hermosa de lo que ya eres y serán un gran complemento para elevar tu outfit.

Este es un detalle que no podemos dejar pasar por debajo de la mesa, ya que un buen look no está completo sin un peinado de 10, los accesorios correctos y los colores de sombras, rubores y labiales adecuados.

Ideas de maquillaje para una primera cita

Look natural

¿Quieres destacar tu belleza natural? La mejor manera de hacerlo es con un maquillaje que deje ver tus rasgos tal como son para generar una primera buena impresión por lo que eres en realidad. Para ello, aplica una base líquida ligera, corrector hidratante en el área de la ojeras y rubor líquido en un tono rosado o melocotón.

No te olvides de maquillar las cejas, añadir un poco de delineador café o negro y máscara de pestañas. El punto final son los labios en un color similar al natural ¡y listo!

Clásicos labios rojos

Entre las ideas de maquillaje para una primera cita también están los clásicos labios rojos protagonistas que reflejan sensualidad y sofisticación. Como ellos ya abarcan mucho del look, se debe acompañar con un maquillaje sencillo y natural, ya sea con delineado negro o con una suave sombra de ojos.

Smokey eyes

Por último, tenemos el maquillaje ideal para las que quieren impactar con su mirada. Para ello, nada mejor que unos ojos ahumados. Comienza delineando la parte inferior y superior con un lápiz negro, llévalo también en la línea del agua. Luego, con una brocha pequeña difumínalo y lleva el resto de tu maquillaje sutil para generar un elegante balance.