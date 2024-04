Los mejores días para cortarte el pelo en abril 2024 según las fases de la luna

Si estás pensando en cortarte el pelo este abril 2024, te decimos cuáles son los mejores días para hacerlo, de acuerdo con las fases de la luna. Aunque muchas no crean en esta teoría, realmente aseguran que este astro tiene mucha influencia en la rapidez con la que crecerá a continuación.

No hay estudio científico que avale esta afirmación, pero quienes lo han probado dicen que es infalible y si quieres comprobarlo por tu cuenta, esto es lo que debes hacer.

Días para cortarte el pelo en abril 2024 según las fases de la luna

Pues bien, es fundamental saber que Luna llena y Cuarto creciente son los mejores momentos para hacerte un corte de pelo. Esto corresponde al 6 de abril de 2024, otros buenos días son el martes 16 y miércoles 17.

Estos son los mejores días para una renovación de estilo | (Freepik)

No obstante, no será la única ventana disponible para someterte a un cambio de look. “Si despuntar o sanear tu cabello, haz cita el 27 y 28 de abril que es Cuarto creciente, pues en este periodo la melena crecerá mucho más fuerte y saludable”, apuntan desde Glamour.

Sobre los días que deberías evitar poner una tijera o una navaja en tu pelo para que no termine en tragedia, son: 20 de abril, que cae Luna Nueva y el 13 de abril, que es Cuarto menguante, que harán que crezca lento y desarreglado.

Trata de apegarte a estas fechas en lo máximo posible si buscas que crezca saludable | ((Freepik))

En estas fechas sí que podrías consentirte de otra manera. Por ejemplo, aplicando mascarillas capilares naturales para que se mantenga brillante y nutrido, o someterte a una renovación pero mediante tintes y mechas, que no tienen que ver con hacer modificaciones del largo o los centímetros.

Eso sí, la excepción a este último consejo es el Cuarto menguante, donde no conviene tocar tu pelo para nada, aplicando por esta fecha solamente unos masajes capilares o exfoliaciones que ayuden a mejorar la circulación sanguínea y por ende, tener una melena saludable.