Los jeans con alpargatas serán la combinación que arrasará hasta el verano: así los puedes usar

Los jeans son la prenda básica de cualquier temporada, son fáciles de adaptar a nuestras necesidades y, con suerte, podemos pasar de un look casual a uno formal sin la necesidad de comprometer nuestra comodidad. Como siempre lo decimos, la clave está en la combinación de elementos.

Alpargatas con jeans Pinterest (Pinterest)

Una vez más, los jeans se colocan como entre las principales tendencias de la primavera, son cómodos, versátiles y quedan con todo; pero, esta vez, las alpargatas serán su gran aliado para que las mujeres eleven su look a un nuevo nivel, lo mejor de todo es que crearás un look perfecto para el día sin la necesidad de memorizar tantas reglas de moda que a veces suelen ser abrumadoras.

¿Qué son las alpargatas?

Año con año, las alpargatas acaparan un lugar como las grandes favoritas de climas calurosos, Se trata de un calzado cuyo nombre proviene de la palabra ‘albargat’ y llegó a Latinoamérica desde España. Se caracteriza por tener una suela de yute o cáñamo y material rústico y acabado artesanal.

Recomendados

Los medios especializados en moda auguran el éxito de este calzado (una vez más) en su versión plana, sin embargo, no temas usar de cuña o plataforma. Recuerda que este calzado es cómodo y además está aprobado por miembros de la realeza como Diana de Gales, Letizia Ortiz y Kate Middleton.

¿Cómo usar alpargatas con jeans de forma elegante?

Nunca está de más tener en cuenta algunos de los jeans que los expertos en moda auguran que serán los más populares esta primavera, entre ellos están los ‘baggy’, ‘capri’, tiro alto, rectos y todavía un poco los ‘skinny’.

Este tipo de looks suele combinar perfectamente con pantalones skinny, pero no temas explorar con nuevas combinaciones y otros cortes de jeans. Aquí te enseñamos la mejor forma de combinar este calzado con la prenda favorita por su versatilidad y comodidad.

Con blusas románticas y ‘flare’ jeans

Combina el color de tu calzado con tu blusa, aquí tenemos un ejemplo de una blusa de tipo romántico con unos flare jeans demostrando que no solo su forma skinny es la ideal para las alpargatas. Este tipo de look es perfecto para un día soleado, pues es fresco y ligero.

Jeans con alpargatas y blazer

¿Buscas algo semi formal? Entonces opta por unos jeans con alpargatas de cuña, un top ligero y cúbrelo con un blazer, este último aportará la formalidad necesaria para un look perfecto para lucir sofisticada.

Dale el toque formal

Opta por jeans negros en su versión flare o acampanada y complementa tu outfit con una camisa blanca que también es uno de los básicos de cualquier armario, en este caso, la clave de las alpargatas está en la combinación de ambos tonos, además de que se añade ese toque formal.

Jeans con blusas de tirantes y alpargatas

Que las blusas de tirantes no falten, úsalas en su versión satinada o completamente lisa, usa un pantalón de tiro alto o ceñido y apuesta por las alpargatas. Si buscas darle un giro divertido no descartes el uso de camisas oversize sobre tu look o bien chamarras de mezclilla.