Uñas ‘Kintsugi’: las favoritas de las japonesas que se robarán tu corazón por su profundo significado

No todo es belleza exterior y ‘simple glamour’, existe un diseño de uñas que no solo brilla por su belleza, sino por esconder un profundo significado relacionado con una poderosa creencia japonesa en ellas que, una vez conociéndolo, estoy segura de que querrás probarlas al menos una vez.

Desde el 2023, vimos como los diseños de uñas pasaron de lo extravagante y vistoso con formas XXL y accesorios 3D a lo sutil, a la búsqueda de la limpieza, la elegancia y la sofisticación a través de colores nude y marrones con técnicas como las milky nails, las glazed nails, uñas jabón y baby nails, dándole un giro al clásico francés pero con esa esencia natural y simple.

Uñas Kintsugi Pinterest (Pinterest)

¿Qué es la técnica Kintsugi?

Es por eso que si eres amante de esta tendencia minimalista, pero además deseas darle un emotivo significado a lo que portas, quizá la manicura ‘Kintsugi’ sea perfecta para ti, pero primero es importante saber en qué consiste esta famosa creencia japonesa y por qué llevarás en tus uñas un recordatorio de amor propio.

La técnica japonesa ‘Kinstugi’ también conocida como ‘Kintsukuroi’ significa “reparar con oro” y es utilizada para arreglar fracturas en cerámica, dejando uniendo los pedazos de forma visible en vez de ocultar las ‘imperfecciones’ con la ayuda de barniz de resina mezclado con oro, plata o platino, dejándolas incluso más bellas que cuando estaban rotas.

Se trata de una filosofía que habla sobre la resiliencia y la capacidad de una persona para superar las adversidades.

Técnica Kintsugi Freepik (Freepik)

¿Cómo son las uñas ‘Kintsugi’?

Una vez conociendo la famosa técnica japonesa, sabrás más o menos en qué consiste su diseño, y es que tal y como esa cultura decide arreglar las piezas rotas, destacando la belleza de sus imperfecciones, hace exactamente lo mismo en el mundo de la manicura.

Los diseños usualmente se centran en el uso de elementos dorados que sobresalen de la uña estilo 3D, de una forma muy parecida al marmoleado, lo mejor de todo es que su base puede ser de tu color favorito e incluso pueden mezclarse otras técnicas, la última palabra la tienes tú. Aquí te dejamos algunos estilos para que te inspires.

Uñas naturales con toques tornasoles

Las uñas minimalistas son la tendencia más seguida de los últimos años, dale un giro con un diseño ‘Kintsugi’ con toques tornasol.

Uñas francesas estilo ‘Kintsugi’

El estilo francés no pasa de moda, no importa cómo se muevan los diseños ni las tendencias, siempre se mantienen de pie y logra mezclarse perfectamente con nuevas técnicas, y la ‘Kintsugi’ no podía faltar.

Añade otros detalles dorados

Mantén la esencia de las uñas al natural y añade el característico diseño de esta famosa técnica japonesa uniendo otros elementos como foil dorado o pequeños destellos brillantes del mismo tono.

Con un toque de ‘mármol’

Apuesta por un diseño marmoleado ya sea en color azul, blanco o rosas harán que la técnica de uñas ‘kintsugi’ se eleve.

¿Buscas algo elegante?

Si buscas algo elegante y sutil, quizá te guste en uñas más cortas, así como estas en forma cuadrada que brillan por sus toques dorados en forma ‘francesa’ y su brillo ‘glossy’ muy en tendencia, tendrás un efecto de manos limpias y estilizadas.