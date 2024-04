“Parece de 30″, Demi Moore en look de transparencias prueba que no envejece e impone moda para mujeres de 60

Demi Moore no solo es de las actrices más famosas y exitosas de Hollywood, también se ha convertido en todo un icono de la moda, sorprendiendo con cada look que lleva.

A sus 61 años, la famosa tiene los mejores atuendos, siempre sexys y elegantes, y lo que más impacta a sus seguidores es que parece que no envejece, pues luce como de 30.

Recientemente, la famosa asistió a la celebración de los 40 años de Dolce & Gabbana en la moda en el Palazzo Reale y fue una de las mejores vestidas con un atuendo sexy y atrevido.

El look sexy y elegante con el que Demi Moore prueba que no envejece e impuso moda

Demi Moore derrochó elegancia y estilo con un vestido largo y ajustado, de mangas largas, con brillos y completamente transparente con el que presumió su cuerpazo.

La actriz llevó debajo una panty negra alta y un sostén en el mismo tono, lo que le dio un toque de clase y estilo y por su puesto llevó su icónica melena larga y lisa.

Este atuendo lo complementó con unos tacones negros y un maquillaje sencillo pero muy chic que realzó su belleza y la hizo lucir como de 30 años o menos.

“Wow esta mujer no envejece”, “quisiera saber el secreto de la belleza eterna de Demi”, “es que ella se ve espectacular, no puedo creer que tenga 61″, “yo a mis 20 no me veo así que tristeza”, “esta mujer se ve mejor con los años”, “los años definitivamente no pasan por ella”, y “este vestido es lo máximo”, fueron algunos de los halagos que recibió la famosa.

Así, la actriz se unió a la tendencia de las bragas al descubierto a la que otras celebridades como Zendaya y Sydney Sweeney se han unido, y lo hizo con mucha clase y estilo, imponiendo una atrevida tendencia para las mujeres de 60 que quieren realzar su sensualidad.