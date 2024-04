Feng Shui: ¿Es bueno o es malo cortarse el pelo durante el eclipse de sol? Esto es lo que pasa

Este lunes 8 de abril, miles de personas serán testigos de un increíble evento astronómico y celestial, un eclipse solar total, donde la Luna se interpondrá entre el Sol y la Tierra, oscureciendo temporalmente el cielo. Se trata de un fenómeno que ha despertado una serie de interrogantes, entre ellas si cortarse el cabello durante este acontecimiento tiene algún tipo de influencia.

Feng Shui: ¿Qué pasa con el eclipse solar y los cortes de cabello?

En el mundo de la astrología y las creencias del Feng Shui, se presume que cortarse el cabello durante un eclipse solar puede tener efectos negativos en su crecimiento. Algunas personas vinculan este acto con la energía transformadora del eclipse, sugiriendo que podría debilitar las fibras capilares, ocasionando su caída o alterar el ritmo de crecimiento natural.

Sin embargo, desde un punto de vista científico, no existe alguna evidencia que sustente todas esas creencias. No hay un hecho contundente que compruebe que un eclipse solar afecte directamente al cabello, su crecimiento o su salud. Estos factores están determinados por la biología y por las hormonas, no por eventos astronómicos.

¿El crecimiento del cabello es alterado por el eclipse solar?

La decisión de cortarse el cabello durante este evento celestial es una personal. Aunque la ciencia no respalda las creencias populares sobre efectos negativos, lo cierto es que es mejor no hacerlo si se es creyente del Feng Shui y de la astrología. Por otro lado, hay quienes afirman que es importante aprovechar la energía transformadora del eclipse para hacer un despunte que impulse la salud y el crecimiento del cabello.

Independientemente de las elecciones que tomen las personas, es importante tomar algunas precauciones para proteger la vista durante el evento astronómico. Observarlo directamente sin protección adecuada puede causar daño en la retina.