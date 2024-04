¡Le queda a todas! ‘Chestnut brown’ será furor en primavera y promete el cambio de look más elegante

Por mucho tiempo los tintes rubios se han colocado como uno de los cambios de look más pedidos en los salones de belleza, siendo un sinónimo de elegancia, glamour y belleza, sin embargo, el 2024, es un año que está dispuesto a darle un giro a las clásicas tendencias y apostar por los tonos de los que poco se han hablado presumiendo su belleza.

Tanto el rubio como la técnica balayage fueron los estilos más populares, pero los cobrizos y castaños están intentando robarles el trono y se colocan como uno de los cambios más elegantes y perfectos para quienes buscan algo fresco pero sutil.

Los tonos cálidos están acaparando la atención y los expertos peluqueros ya nos han dado la gama de colores castaños que se popularizarán, y es que vale recordar que famosas como Antonela Roccuzzo, Anne Hathaway y hasta Kate Middleton, han logrado mostrar la belleza que esconde el castaño y los múltiples beneficios que muchos habían ignorado.

Color de cabello en tendencia 2024 Pinterest (Pinterest)

¿Qué es el color ‘chestnut brown’?

Desde hace un tiempo la tendencia minimalista y natural empezó a ser una de las opciones predilectas entre las amantes de la moda, esto se vio reflejado a través de looks como el old money, el lujo silencioso o bien, el ‘clean look’, apostando por aquello que “parezca que no llevó mucho tiempo para producirse”.

Es por eso que el exceso de maquillaje y colores tan vibrantes en el pelo están pasando a segundo plano para dar paso a aires neutrales y elegantes, razón por la que este año, sin duda será para las mujeres castañas, presumiendo una melena que no requiere de tanto mantenimiento y ni siquiera es necesario someterla a decoloraciones y otros tratamientos invasivos para el pelo.

Entre los colores que se posicionan como los más pedidos en los salones de belleza están el ‘chestnut brown’ un tono cálido que equilibra perfectamente el cobrizo con el castaño y deja algunos pequeños destellos de chocolate, es fácil reconocerlo por su inclinación al moreno.

Color de cabello en tendencia Pinterest (Pinterest)

¿A quién le favorece el ‘chestnut brown’?

Este es un tono que favorece a todas las mujeres, pues se basa en una técnica que busca aportar profundidad, logra destacar por ser un color que no solo aporta brillo al pelo, también volumen y es bastante versátil para quien desee un verdadero cambio en casi de los looks rubios y para quien ame los tonos oscuros destacando su belleza natural.

El ‘chestnut brown’ se puede lucir aún más en cortes de pelo a capas, es una de las ideas ganadoras para quienes buscan destacar sus facciones, pues logra remarcar la belleza de tu rostro gracias a un color que contrasta perfecto con la piel.

Además, entre sus múltiples bondades no solo se encuentra el brillo y volumen que da al pelo, también se trata de uno de los tintes con mayor duración en el pelo, por lo que no será necesario un gran mantenimiento o someterte a largas horas en el salón para llegar al tono ideal, es rápido, queda con todo y elegante.