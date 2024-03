Vestido tipo túnica con tenis para estar fresca y cómoda todo el día: 3 looks que puedes probar

Con la llegada de la primavera, buscamos prendas que nos mantengan frescas, cómodas y con estilo al mismo tiempo. En este sentido, los vestidos túnicos emergen como la opción ideal para esta temporada gracias a su versatilidad que permiten que sean ideales para armar los mejores looks para toda ocasión.

Esta prenda evoca una elegancia bohemia, con siluetas fluidas y detalles en el corte que añaden un toque de romance a tu estilo. Los vestidos tipo túnica pueden ser opción para una salida informal durante el día o una noche en la ciudad, así que no temas a apostar por ellos en ocasiones especiales.

Moda La combinación de vestido tipo túnica con tenis es perfecta para estar cómoda y fresca (Pinterest)

Usualmente son confeccionados en telas suaves y livianas, como el algodón o la seda, lo que permite que una total libertad de movimiento sin sacrificar el estilo. Su diseño holgado y relajado los hace ideales para los días cálidos de primavera, permitiendo que la piel respire mientras se mantiene un aspecto impecable.

Si bien principalmente se usan con sandalias y alpargatas, los tenis o zapatillas deportivas también son una gran opción para combinarlos. Si aún tienes dudas sobre cómo estilizar un vestido tipo túnica, aquí te damos algunos consejos e ideas de looks para que pruebes.

Ideas de looks para estilizar vestidos tipo túnica con tenis

Una de las mejores cualidades de los vestidos túnicos es su capacidad para adaptarse a una variedad de estilos y ocasiones y eso incluye optar por usarlos con tenis.

Fresca y juvenil

Así puedes estilizar este look: Combina un vestido túnico estampado con unas zapatillas blancas clásicas para un look fresco y juvenil que es perfecto para explorar boutiques locales o disfrutar de una tarde relajada con amigos en un café al aire libre, este look es una opción infalible para lucir radiante y a la moda durante todo el día. Para un aire más bohemio y moderno, accesoriza con un sombrero de ala ancha y un bolso de mimbre.

Elegancia y sofisticación

Así puedes estilizar este look: Para un look que irradia elegancia y sofisticación sin sacrificar tu comodidad, opta por un vestido tipo túnica blanco de corte recto, que destaca por su diseño minimalista y limpio. Combinado con unos tenis blancos clásicos, el conjunto adquiere un aire casual y fresco, perfecto para el día a día en la ciudad. Puedes accesorizar con un bolso cruzado de cuero para contrastar o unas gafas de sol estilo aviador para aportar un toque de glamour.

Sporty chic

Si eres una mujer activa que siempre está de un lado para el otro, un look deportivo con lo chic es lo ideal para ti. Para crear un estilo único y lleno de energía, opta por un vestido tipo túnica con unos tenis blancos con detalles contrastantes que le den un aire vibrante y enérgico. Una chaqueta denim corta o estilo bomber añade un toque casual y urbano, perfecto para un día de actividad, sobre en esta temporada que el clima suele cambiar en el transcurso del día. Para los accesorios puedes optar por una gorra de béisbol o sombrero de paja para protegerte del sol, además de añadir unas pulseras deportivas o reloj grande.