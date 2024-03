¡Adiós al rubio! ‘Cinnamon Brown’ el tono de pelo que todas están pidiendo por ser favorecedor

Hay una tendencia de color esta primavera que acaparará las miradas, esta vez no se trata del rubio, tono que se ha vuelto uno de los favoritos de los salones de belleza y las técnicas como las mechas balayage. Solo puedo decirte una cosa, este año es para las castañas.

Si estás buscando un cambio, pero nada te convence, el tinte ‘cinnamon brown’ puede ser la opción perfecta para ti, esto si no quieres un cambio que requiera una gran decoloración o algo tan dramático como lo es el rubio.

Desde hace unos años, se proclamaban los colores cobrizos como los tonos ganadores de las tendencias, sin embargo, el rubio ha imperado sobre todo, hasta ahora que los expertos coloristas han mostrado la belleza que esconden los tintes castaños, apostando por el recato y sofisticación de un lado minimalista que refleje de alguna manera la belleza natural.

Recomendados

¿Qué es el ‘cinnamon brown’?

Diversos medios especializados en moda han mencionado que el tinte ‘cinnamon brown’ formará parte de la lista de tendencias de coloración de cabello este 2024, es perfecto para quienes desean un cambio visible pero no dramático.

Este tono, como expertos mencionan, se trata de un punto medio entre el rubio y el castaño, es lo suficientemente llamativo sin caer en lo escandaloso, perfecto para un primer paso para quienes desean un cambio de look moderno, bonito y elegante.

Si todavía no sabes exactamente el tono al que nos referimos, vamos con su traducción, el ‘cinnamon brown’ o color café canela, consiste en un tono marrón que está muy cerca del cobrizo. El color lo han popularizado estrellas como Emma Watson, Nicki Nicole y Lilly Collins.

¿A quién favorece el ‘cinnamon brown’?

Entre las muchas ventajas que tiene este tono de cabello, la más importante es que le queda a cualquier tipo de cabello, no importa si eres rubia, castaña, pelirroja o tu color es negro azabache.

El ‘cinnamon brown’ es un tinte perfecto para las mujeres que desean renovar su look, pero que todavía no saben entre qué color elegir, es un cambio que ayudará a quien lo lleve a dar luz a su rostro, pero si lo tuyo todavía no es dar el siguiente paso, opta por mechas en este color, podrás ver los efectos que tiene sobre tu piel y si realmente es lo que tanto anhelabas.

Además luce increíble en cualquier largo de pelo, sobre todo en el lob, peinalo con algunas ondas para adquirir un look sofisticado.

Llegó el momento de darle un giro a tu estilo con este tinte que promete robarle el protagonismo a los famosos rubios. Lo mejor de todo es que se convertirá un tono atemporal, por lo que te hará lucir elegante sin importar la estación del año, atrévete a un cambio y dale vida a tu melena.