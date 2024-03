Looks total denim para mujeres intrépidas: 3 combinaciones con las que atraerás miradas

Moda El total denim es un look ganador siempre (Pinterest)

El denim es una tendencia de moda que ha sobrevivido a diferentes épocas y generaciones gracias a su versatilidad. Este material icónico ha logrado consolidarse como un básico de fondo de armario y el total denim look, donde combinamos varias piezas denim, es una tendencia clave temporada tras temporada presente incluso en distintas Semanas de la Moda actualmente.

El denim es uno de los tejidos más populares hoy en día y aunque los jeans son la prenda más usada en el mundo, existe una amplia variedad de prendas hechas con este material que puedes combinar para verte como una fashionista experta.

El look total denim (el cual consiste en usar varias prendas de mezclilla en un conjunto) apareció por primera vez en la década de 1980. En esa época, los conjuntos de mezclilla se usaban a menudo con botas y un sombrero. En la década de 1990, el look total denim fue popularizado por grupos musicales como Nirvana y estrellas de cine como Brad Pitt. ¡Y por supuesto, cómo olvidar cuando Britney Spears y Justin Timberlake se apoderaron de la alfombra roja de los American Music Awards en 2011 haciendo un matching total denim look!

Éstas son algunas combinaciones total denim que puedes intentar

Ya sea en formas elegantes y sofisticadas o en conjuntos casuales y relajados, el denim puede adaptarse a cualquier ocasión y estilo personal. Con estos consejos a prueba de errores, lograrás armar un look con el que acapararás miradas a donde vayas.

Chaqueta de mezclilla con jeans

Una de las formas más impactantes de usar el denim es optar por el look de doble denim. Combina una chaqueta de mezclilla con unos jeans del mismo tono para un conjunto coordinado que no pasará desapercibido. Añade un toque de sofisticación con accesorios llamativos como un cinturón de cuero o unos zapatos de tacón alto para un contraste audaz.

Estilo urbano chic

Este look total denim que irradia estilo y sofisticación. Comienza con una camisa vaquera oversize que añade un toque de comodidad y modernidad al conjunto. Combínala con una falda vaquera a la rodilla, que aporta feminidad y elegancia con su corte clásico. Para un toque más rebelde, agrega una chaqueta denim con detalles desgastados que añade textura y personalidad al outfit. Completa el look con unos botines o zapatillas deportivas que armen un contraste sutil y añaden un toque de calidez.

Total denim femenino y glamoroso

Para un look total denim que fusiona elegancia y feminidad con un toque moderno y sofisticado, comienza con una camisa denim entallada que resalta la figura femenina y añade un toque de pulcritud al conjunto. Combínala con una falda vaquera de cintura alta, que añade un aire retro chic y estiliza la silueta. Puedes agregar una chaqueta de mezclilla oversize que aporta un toque desenfadado y moderno al look. Esto funciona también para cuando optes por un vestido de mezclilla.

¡No olvides accesorizar!

Cinturón llamativo: Agrega un cinturón con hebilla llamativa para darle un toque de estilo al conjunto.

Bolsos llamativos: Elige un bolso en un color o estampado llamativo para hacer una declaración de estilo. Puedes optar por un bolso de mano estructurado, una mochila de cuero o un bolso cruzado para complementar tu look total denim.

Sombreros: Especialmente en la temporada primavera-verano, estos son una gran opción de accesorio. Un sombrero fedora, un sombrero de ala ancha o incluso una boina pueden añadir un toque de glamour y sofisticación al conjunto.