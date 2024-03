¿Cómo son los slim jeans, la tendencia para mujeres con curvas este 2024? Así se combinan

Aunque nos alejamos de los modelos ceñidos y skinny por un buen tiempo, para este 2024 regresan los slim jeans entre las tendencias a considerar para el día a día.

Nos encantan porque se ajustan perfecto a compromisos formales y casuales, además de ser cómodos y modernos, sin importar el tipo de cuerpo.

¿Cómo son los slim jeans, la tendencia para mujeres con curvas este 2024?

Según los describe Vogue, los slim jeans se encuentran a medio camino entre los rectos y los pitillo. “Esta clase de pantalones de mezclilla cuentan con un encanto único, pues es capaz de estilizar la figura sin mucho esfuerzo”, apuntan, haciendo referencia al gran éxito que tuvieron en las pasarelas de la primavera-verano 2024.

Ahí fue donde entendimos cómo combinarlos para estos próximos meses de calor, donde los complementos oversize, como camisas XL le vienen más que bien para generar una estética equilibrada.

No obstante, no todo es formalidad durante esta época del año, pues al contrario, se vuelven tendencia los estampados y los colores vibrantes, los cuales podemos incorporar en los blazers y que sean estos los protagonistas del look.

Otra prenda que puede resultar llamativa y con mucha personalidad son las chaquetas de cuero, las cuales te recomendamos que las lleves solo de noche por estos días por razones climáticas.

Si buscas otras alternativas para los outfits diarios, el total look de denim es un gran candidato a considerar. “La dupla de camisa de mezclilla y pantalones vaqueros, es una que ha existido por mucho tiempo, por lo que puede servir de inspiración para crear un outfit clásico pero vanguardista”, apunta la misma fuente.