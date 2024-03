‘Butter nails’: 5 diseños para unirte a la tendencia de manicura que enamora esta primavera

La reciente llegada de la primavera no solo trajo consigo un cambio de estación, también nuevas tendencias en cuanto a manicura. La última en posicionarse es una tan sencilla como encantadora.

Se trata de las uñas mantequilla o butter nails, una trend que consiste en llevar las uñas pintadas en un elegante, suave y cremoso tono amarillo pastel también conocido como amarillo mantequilla.

El color es sutil, pero no deja de ser llamativo y muy favorecedor para todas las pieles; en especial, aquellas bronceadas. La gran emisaria de esta manicura ha sido la actriz y cantante Selena Gomez.

Su manicurista de cabecera, Tom Bachik, realizó este nail airt a la estrella hace pocos días. A través de su Instagram, presumió el impecable resultado final advirtiendo sobre esta nueva moda.

“ Alerta de tendencia: Uñas mantequilla para la primavera ”, escribió el artista junto a una imagen de las hermosas uñas butter de la protagonista de exitosas series como Only Murders in the Building.

Las uñas mantequilla son la última tendencia de manicura para primavera | (Instagram)

5 diseños para sumarte a la tendencia de butter nails o uñas mantequilla

Si quieres sumarte a esta tendencia de uñas como Selena durante esta primavera, sigue leyendo para ver cinco manicuras mantequilla sofisticadas y sencillas que seguramente te inspirarán.

Uñas mantequilla francesas

Si hay un diseño con el que uno nunca puede equivocarse es la manicura francesa. Por eso, no hay forma más infalible de sumarse a la butter manis trend que con frenchies en amarillo mantequilla.

Las uñas mantequilla son la última tendencia de manicura para primavera | (Instagram)

Uñas mantequillas cromadas

Si no puedes decidirte entre uñas mantequilla o uñas cromadas, te tenemos una buena noticia: ¡no tienes elegir! Lleva ambas tendencias en una manicura moderna, pero también femenina y elegante.

Solo debes pintar tus uñas con una capa del amarillo butter de tu preferencia. Luego, frota sobre cada una con el polvo cromado blanco para lograr ese efecto perlado. Finaliza con top coat.

Las uñas mantequilla son la última tendencia de manicura para primavera | (Instagram)

Uñas mantequilla con flores

Las flores son un elemento básico en las uñas durante primavera. Así que una gran manera de elevar tu manicura butter es con algunas florecitas en un tono en contraste encima, como en este ejemplo.

Las uñas mantequilla son la última tendencia de manicura para primavera | (Instagram)

Uñas mantequilla con fruta

Las frutas cítricas están muy presentes en las manicuras en primavera-verano. En este año, una forma de llevarlas es con algunas uñas con francesa en yellow butter y otras con dibujos de limones.

Las uñas mantequilla son la última tendencia de manicura para primavera | (Instagram)

Uñas mantequilla con líneas

Otro bonito y sencillo diseño de uñas mantequilla es este que consiste en tres uñas pintadas con un bonito amarillo pastel y dos con líneas abstractas en el mismo tono sobre una base nude. Muy chic.