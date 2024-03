Blusas de mangas abullonadas y shorts: así puedes lograr un look casual y sofisticado

Las tendencias vienen y van, pero algunas se quedan gracias a que su versatilidad permite crear un sin fin de combinaciones para toda ocasión. Tal es el caso de las blusas de mangas abullonadas, las cuales han tomado especial fuerza esta temporada primaveral.

Se trata de una prenda que ha conquistando los corazones de muchas por tener ese aire romántico, femenino y soñador, ideal para elevar tu look.

Una de las características más destacadas de las blusas de mangas abullonadas es precisamente su versatilidad ya que vienen en una variedad de estilos y cortes, desde aquellas con mangas exageradas hasta opciones más estructuradas y ligeras. Algunas tiene corte corp top y otras asemejan un corsé o una camisa. Así que ya sea que prefieras un look casual y relajado o uno más elegante y sofisticado, siempre encontrarás un estilo para cada ocasión.

Toma nota que esta temporada, la combinación perfecta serán las blusas de mangas abullonadas con shorts. Si no sabes por dónde empezar, aquí te damos algunos consejos.

Así puedes lograr un look casual y sofisticado con blusas de mangas abullonadas y shorts

Los shorts son una prenda que te dará comodidad, frescura y libertad de movimiento durante la temporada en la que las temperatuas aumentan. Es así como al combinar una blusa abullonada con esta prenda, tendrás un look casual y sofisticado con el que atraerás miradas a donde vayas.

Blusa de mangas abullonadas con shorts de mezclilla

Moda Combinación de blusas abullonadas con shorts para un look casual y sofisticado (Pinterest)

Los shorts de mezclilla son un básico en todo armario así que es momento de que los saques para combinarlos con tu blusa de mangas abullonadas. El contraste entre la suavidad de las mangas abullonadas y la informalidad del denim crea un equilibrio perfecto para un look casual y desenfadado, al tiempo que lucirás sofisticada.

Blusa de mangas abullonadas con shorts estampados

Moda Combinación de blusas abullonadas con shorts para un look casual y sofisticado (Pinterest)

Para un look más llamativo y original, puedes optar por combinar una blusa de mangas abullonadas con unos shorts estampados. Los motivos florales o tropicales son una opción perfecta para un look más audaz. No le temas a los colores ya que cuando se trata de la temporada primavera-verano, lo llamativo siempre será bien recibido. Para la blusa, busca una de un color que contraste con el diseño de tus shorts.

Blusa de mangas abullonadas con shorts de tela

Moda La combinación de blusa de mangas abullonadas con shorts es la opción perfecta para la primavera (Pinterest)

Los shorts de tela son indicados para ocasiones más formales, aunque sigan siendo casuales. Combina una blusa de mangas abullonadas con unos shorts de tela estructurados o de estilo bermuda para un look cómodo y fresco. Si apuestas por colores neutros o estampados sutiles lograrás un estilo más refinado.

Blusa abullonada con shorts blancos

Moda La combinación de blusa de mangas abullonadas con shorts es la opción perfecta para la primavera (Pinterest)

Una blusa abullonada combinada con short blancos, ya sean denim, de lino o tela, es ideal para un look fresco y coqueto. Puedes complementar este outfit con unas sandalias de tiras en tono neutro y unos pendientes delicados para un toque femenino.

Blusa de mangas abullonadas con estampado y shorts sólidos

Así como los shorts con estampados florales o tropicales dotan a tu look de energía, creatividad y originalidad, también pasa con las blusas. Si eres más audaz, apuesta por diseños llamativos que contrasten con unos shorts en algún tono sólido.