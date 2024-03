Las camisetas con falda larga serán furor en primavera: así puedes usar la tendencia que le queda a todas

Por más que las tendencias se muevan y las modas se transformen, hay una combinación que ha logrado mantenerse en el gusto del público gracias a la comodidad que ofrece y esos toques elegantes y glamurosos que da en climas tan calurosos.

La primavera ha llegado y las tendencias ya auguran el éxito de las faldas en todas sus presentaciones, pero esta vez, son las largas en las que nos vamos a enfocar y es que entre sus múltiples usos, existe una combinación que mezcla la elegancia con la comodidad y lo mejor de todo es que queda con todos los looks.

tendencia de faldas largas con playeras Pinterest (Pinterest)

Así que, si lo que buscas es un estilo cómodo y casual que además le queda a todas las mujeres, sin importar su talla, estatura o edad, esta es una de las ideas más bonitas que seguramente podrás sacar de tu clóset sin invertir mucho dinero.

Recomendados

Las faldas con camiseta serán la combinación perfecta para primavera

Hay prendas básicas que, por más que depuremos, logran quedarse en nuestro clóset como parte del grupo de aliados que nunca fallan un look.

En este caso las camisetas son un clásico que nunca pasa de moda, además demuestran gran parte de nuestra personalidad, ya sea con estampados románticos, bandas de rock o frases icónicas, son un medio que en su simpleza logra llamar la atención.

Pero esta vez el complemento de estas divertidas camisetas no serán los jeans, más bien otra prenda que logra elevar su potencial, dejando looks no solo cómodos, también glamurosos que seguramente querrás llevar en diferentes ocasiones contigo, lo mejor es que es posible que todos los elementos los tengas ya, así que luce increíble mientras impactas con tu outfit.

¿Cómo combinar camisetas con faldas largas?

Si tú también quieres apostar por un look de falda larga con camiseta, algunas claves que podrían serte útiles sería la combinación de texturas, como faldas plisadas, tul o incluso transparencias.

Si eres un amante del estilo grunge, puedes crear contrastes con los colores de las letras de tus bandas favoritas para que resalten con tu look. Las camisetas blancas también son un básico combinan con todo y dan ese toque casi formal a tu outfit.

Por otro lado, el calzado es clave para transformar tu look, ya sea que busques algo casual optando por tenis blancos o bien añadiendo botines, con cualquiera de los dos serás un verdadero éxito, súmale unas gafas de sol y deslumbra.

Camiseta con falda satinada

Esta primavera las faldas satinadas serán furor, úsalas en todas sus presentaciones y colores, ponle una camiseta blanca y tenis. Estarás lista para una salida casual con amigos.

¿Quieres algo formal?

Las faldas de mezclilla están entre las prendas favoritas de la primavera, esta por su forma no solo la hace perfecta para la temporada, sino formal, ponle una camiseta y un cinturón grueso para resaltar tu figura.

Chaqueta biker con falda plisada

Las chaquetas biker serán furor en primavera, si buscas darle un giro rebelde y relajado a tu estilo, quizá este look sea para ti, combínala con una camiseta y una falda larga plisada.

No olvides el animal print

Con el auge de la tendencia ‘mob wife’ el animal print ha adquirido un nuevo aire, no olvides combinar tu camiseta negra con una falda larga de este famoso estampado, te hará lucir chic.

Toma nota a los detalles de tu camiseta y contrástalo con tu falda

Aquí tenemos un ejemplo de cómo se combinó el estampado de la camiseta con la falda, este look. Además, se contrasta con el calzado creando una armonía en todo el atuendo.

Con faldas ceñidas

Con faldas ceñidas también se puede lograr un look de impacto. Aquí tenemos un ejemplo con la regla anterior, además de que se mezcla la textura de cuero y tenis planos.

Para un look de princesa

Las faldas floreadas tampoco pueden faltar, opta por una de estas con gran volumen y una camiseta, el toque está en las sandalias de tacón. Lucirás como una experta en moda.