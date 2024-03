5 tipos de tenis que dejaron de estar de moda en 2024: deberás despedirlas para estar ‘in’

Los tenis son un básico en el guardarropa, pero no todos los modelos resisten el paso de las tendencias | (Pexels)

Los tenis deportivos son indispensables en el armario de toda mujer para cualquier temporada. Y es que se trata de un calzado cómodo y atemporal con el que se pueden armar toda clase de outfits.

No obstante, en el siempre cambiante mundo de la moda, no todos los modelos logran mantenerse en tendencia. De hecho, durante este 2024, varios estilos ya no se llevarán y serán reemplazados.

Tenis que ya no se estarán llevando durante este 2024

¿Quieres saber cuáles son las zapatillas deportivas que dejaron de estar in en este año? Sigue leyendo para conocer de cuáles se trata y así poder sustituirlas, de acuerdo a la revista Clara.

Los excesivos tenis chunky

En los últimos años, los tenis chunky lideraron las tendencias en el street style, pero esos modelos descomunales, grandes y pesados perdieron popularidad ante alternativas más gráciles y chic.

Los tenis blancos básicos

Aunque las zapatillas deportivas blancas son un básico en el fondo de armario, este año lo dominarán los tenis más coloridos, arriesgados y llamativos. Si quieres estar al último grito, evítalas.

Tenis con demasiados adornos brillantes

Aquellos tenis con apliques brillantes excesivos también se quedaron en el pasado. Ahora, la trend es decantarse por detalles más sofisticados y delicados en nuestro calzado para mayor elegancia.

Tenis con luces LED incorporadas

Los sneakers que traían luces LED incorporadas causaron furor entre la juventud en temporadas pasadas. En el presente, ya no se llevan pues se prefieren modelos llamativos diferentes.

Los tenis de plataforma exagerada

Los zapatos de plataformas excesivas tampoco abordaron el tren de las tendencias. Si bien solían ser populares por brindar centímetros y estilo, la moda ahora favorece suelas más balanceadas.

Así que ya lo sabes, estas cinco zapatillas dejaron de estar en tendencia y deberás decirles adiós si quieres estar al día con el último grito de la moda en el ámbito del calzado casual y deportivo.

En su lugar, a lo largo de este año, se portarán mucho las daddy sneakers, los tenis de estética futbolística, los de estilo montañero y las zapatillas con detalles metálicos, por mencionar algunos.