La nueva técnica para cejas se llama ‘hairstroke’: ¿en qué consiste la tendencia?

La apariencia de las cejas es muy importante para mantener un rostro armónico y una apariencia cuidada. Por eso, constantemente están surgiendo nuevas tendencias para su embellecimiento.

La última trend en el campo es el hairstroke, una técnica de micropigmentación menos agresiva en la dermis y con acabado ultra real que surgió hace un par de años entre artistas de Rusia y Brasil.

Así lo aseguró la especialista en cejas Valentina Troni, una precursora de esta técnica de belleza en España, en una reciente entrevista al respecto concedida a la edición española revista Elle.

¿De qué trata el hairstroke, la nueva tendencia para las cejas?

El hairstroke se consigue empleando una microaguja de menos diámetro que un poro que coloca el pigmento sobre la piel en puntos diminutos, los cuales crean las líneas que parecen vello real.

Además, el procedimiento se hace respetando el patrón original de crecimiento de la ceja.

“Se trata de una técnica más cercana al sombreado, en la que se deposita el pigmento muy suavemente y sin arrastrar la aguja”, explicó la experta y dueña de Tebori Brows.

“Nos concentramos mucho en la técnica: no puede haber sangrado, no puede salir linfa”, agregó. “No solo es una técnica muy artística sino que la preocupación por la piel es máxima”.

“Cuanto mayor el proceso inflamatorio, menor la retención de pigmento, por ello es una técnica extremadamente difícil de dominar y sólo apta para profesionales con mucha experiencia”, resaltó.

Además de todo esto, el hairstroke le lleva delantera en varios aspectos a otra popular técnica para el embellecimiento de cejas que ha estado reinando desde hace muchos años: el microblading.

De acuerdo Troni, esta última es muy limitada, se torna gris con el paso de los años y deja una especie de mancha en la piel que solo puede quitarse con la ayuda de la aplicación de láser.

La especialista expuso que esto sucede porque “al ser un corte directo sobre la piel la tinta entra y, al cabo del tiempo, migra por dentro hacia los lados y termina a haciendo borrón”.

En la búsqueda de una técnica que no dejara estas secuelas, halló el hairstroke y aseguró quedar fascinada porque “no es agresiva y después porque el color permanece más fiel y no migra”.

Asimismo, indicó que el proceso hace posible “jugar mucho más con densidades y grosores al ser una aguja que deposita poco a poco el color y no hace un corte en la piel”.

El hairstroke aparte tiene un acabado más natural, provoca menos traumatismos, cicatriza mejor, la tinta empleada no se esparce y permite la creación de incontables efectos sobre la zona de las cejas.

Pero sus ventajas no acaban ahí. El procedimiento encima es apto para todo tipo de tez y más confortable que la micropigmetación debido a que no corta la piel, no provoca ni dolor ni sagrado.

¿A quiénes les sienta bien el hairstroke?

Según el medio citado, el hairstroke es la técnica de embellecimiento de cejas ideal para las personas que no son partidarias del microblading o la micropigmentación clásica que todos conocemos.

De igual forma, es idónea para todos aquellos que busquen camuflar desperfectos o sufren de alopecia. También se recomienda para las personas que quieran tener una mirada rejuvenecida.

La permanencia del hairstroke dura alrededor de un par de años, pero depende del cuidado que tenga cada persona. Eso sí, amerita muchos menos visitas al salón para retocarse que otros sistemas.