Eleva tu estilo como Shakira usando vestidos entallados con botines: así puedes imitar sus looks

Shakira está demostrando que “La loba” ha vuelto, aunque en realidad, siempre ha estado ahí deslumbrando con su estilo, talento y poderosa presencia. La cantante lanzó en el momento justo lo que quizá era su más esperado álbum después de años de sólo dedicarse a lanzar sencillos. Si bien Shaki nos ha hecho cantar y bailar con todo lo que ha lanzado en los últimos años, hacía falta escuchar un álbum completo con el que muy probablemente venga una gira.

En pocas horas, Las mujeres ya no lloran se ha convertido en un total éxito, dejando claro quien manda en la industria musical. Para celebrar, la colombiana se ha dejado ver con sensuales looks que muchas ya están queriendo replicar como lo es el más reciente compuesto por un mini vestido entallado con botines.

“Después de los altibajos de la vida, y mucho tiempo trabajando en este álbum, Las Mujeres Ya No Lloran finalmente está disponible en todo el mundo. Gracias a todos por el increíble apoyo que me habéis dado. Sin ti, no lo habría logrado - hemos elaborado este álbum juntos. Eres la mejor manada que un shewolf podría haber pedido. Te quiero. 💋 🐺”, escribió en una publicación en donde aparece con dicho look.

Recomendados

Así puedes combinar vestidos entallados con botines como lo hizo Shakira

Los vestidos entallados son una pieza versátil y elegante que puede realzar tu figura y resaltar tu estilo personal. Así que si estás buscando una manera de darle un toque moderno y sofisticado a tu outfit, ésta es una excelente opción que crea un equilibrio entre lo femenino y lo atrevido. La pregunta es, ¿cómo triunfar con esto? ¡Aquí te lo decimos! Recuerda que lo más importante es llevar un vestido entallado con botines y te sentirás segura y cómoda contigo misma.

Elige el vestido adecuado:

Para empezar, selecciona un vestido ajustado que se ajuste cómodamente a tu cuerpo y resalte tus curvas de forma favorecedora. Puedes optar por un vestido de vuelo y mangas anchas para un look más elegante y sofisticado, o uno sin mangas para un estilo más casual y fresco.

Moda Con esta combinación lograrás un look ganador (Pinterest)

Experimenta con el largo

Los vestidos ajustados vienen en una variedad de largos, desde cortos hasta midi y anchos pero si quieres lucir como Shakira, busca uno que llegue por arriba de las rodillas. Elige el largo que mejor se adapte a tu estilo y ocasión. Los vestidos cortos entallados son ideales para eventos informales o fiestas casuales, mientras que los vestidos midi o sueltos son perfectos para ocasiones más formales o de negocios.

Combina con unos botines adecuados

Moda Con esta combinación lograrás un look ganador (Pinterest)

Cuando se trata de elegir botines que combinen con tu vestido ajustado, opta por opciones que complementen el estilo y el largo del vestido. Los botines de tacón pueden aportar un toque de elegancia y ensanchar visualmente las piernas, mientras que los botines planos o de tacón medio son ideales para un look más informal y cómodo. También puedes experimentar con diferentes colores y materiales para crear contraste y agregar interés visual.

No olvides jugar con los accesorios

Los accesorios son clave para completar tu look y añadir un toque personal, esto incluye usar una chaqueta de cuero o mezclilla para un estilo más vanguardista, o un cinturón para resaltar su cintura y darle forma a un vestido ajustado. Apuesta por detalles como joyas, bolsos o bolsillos, que pueden realzar tu estilo y añadir un toque de glamour a tu outfit.