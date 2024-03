¿El fin de los rubios? Este es el tono que le queda a todas y será furor en primavera

Las tendencias de color de cabello se están cambiando, y el clásico balayage que alguna vez enamoró a las mujeres que terminaron colocándolo como la técnica de coloración más pedida de los salones de belleza, sin embargo, el auge del estilo minimalista, retoma colores mucho más recatados y sobrios que serán la opción perfecta si quieres darle un giro a tu estilo.

Esta vez no se trata de mechas de lo que vamos a hablar, si no de un tono de cabello que las amantes del lujo silencioso y tendencias como el old money amarán, gracias a que es fresco, sutil y sumamente elegante.

Si buscas algo distinto a los rubios o cobrizos, en el ‘beige brown’ encontrarás el punto medio para presumir una melena que grite por todo lo alto ¡lujo!, además, los expertos en peluquería, auguran el éxito de las mujeres castañas este año.

Tendencia en color de cabello beige brown Pinterest (Pinterest)

Pero no te preocupes, que eso no significa que los rubios se vayan, digamos que los mantendremos en pausa para apostar por tonos sutiles con los que las mujeres puedan presumir su belleza natural sin necesariamente centrar toda la atención en colores demasiado vibrantes o luminosos.

¿Qué es el beige brown?

El beige brown se trata del punto medio entre el rubio y el castaño, por lo que no necesariamente tienes que despedirte del color que ha reinado durante los últimos años, es muy favorecedor y le queda a todas las mujeres.

Este tipo de color explora la belleza del cabello de las mujeres de una forma natural, y si lo que buscas es un cambio sutil, estás en el lugar adecuado, se inclina hacia los tonos fríos con matices cenizos. Es la opción perfecta para quienes desean explorar las bondades del color castaño, equilibrando perfectamente la luminosidad del rubio y la invitación a los looks morenos.

Se trata de un color que algunos podrían confundir con un rubio cenizo, pero se ha vuelto uno de los más codiciados en los salones de belleza por su naturalidad, eso sí, hay que tener cuidado, pues, para lograrlo se requiere acudir con un experto, esto para tener el cambio necesario según tu tono de pelo.

¿A quién le favorece el color de cabello beige brown?

Este es un color que logra intensificar las facciones, y es favorecedor en pieles pálidas, rosadas e intermedias, aunque en tan noble que en realidad no hay una verdadera restricción para usarlo.

Además, es una opción perfecta y en tendencia para la temporada de primavera verano, gracias a los reflejos en tono miel que aporta al cabello esa luz y calidez que solo podrían lograrse a través de este tipo de castaño, realzando el rostro con los rayos del sol.

El color ‘beige brown’ es una de las opciones ideales si lo que buscas es darle un giro moderno y rejuvenecido a tu cabello, pero si aún no sabemos si adentrarte por completo por este tono, el consejo de los expertos es apostar por mechas de este color para después ir directamente al cambio ‘radical’.