Vestido de mezclilla y botas serán el look más chic y elegante de la primavera ¿Cómo se usa?

La mezclilla siempre logra ganar terreno en las tendencias, no importa de qué estación del año se trate, logra adaptarse perfectamente a los looks formales y casuales de las mujeres, teniendo un lugar especial en los guardarropas de todas ellas gracias a su versatilidad y sobre todo, comodidad.

¿Estás harta de lo mismo?, los vestidos de mezclilla prometen ser tus nuevos favoritos para esta primavera y además prometen darle un giro a tu look que te hará presumir tu lado fashionista como una verdadera experta en moda.

Desde hace unos meses, las faldas de mezclilla en todos sus tamaños comenzaron a ganar popularidad y se adentró en los armarios de las más exigentes, formando parte de los looks del streetstyle; sin embargo, los vestidos de esta textura llegan con más fuerza y prometen quitarle la corona a estas prendas.

Vestidos de mezclilla con botas

Los vestidos de mezclilla con botas serán tendencia en primavera

La primavera finalmente llegó y como cada año, las tendencias giran hacia lo romántico, lo colorido, y claro, lo floral, pero esta vez, los expertos en moda auguran el éxito de una de las texturas más amadas por el público. La mezclilla.

Si lo tuyo es ir contra corriente o simplemente, las flores no son algo que te entusiasme usar, los vestidos de mezclilla prometen ser tus mejores aliados para acompañarte en ocasiones formales y salidas con amigos, el giro elegante y chic se lo darán las botas altas que harán que el look se eleve y te conviertan en una experta en moda.

Lo mejor de todo es que le queda todas, sin importar la forma de tu cuerpo ni tu edad, además, no necesitas de muchos elementos para lograr un outfit glamuroso, y puede ser que tengas este tipo de prendas en tu armario, ahorrando un poco de dinero para sumarte a la tendencia, a la vez que frenamos el consumo desmedido de ropa que se ha convertido ya en un problema ambiental, premio doble, ¿no lo crees?

¿Cómo usar vestidos de mezclilla con botas?

Las claves para usar un vestido de mezclilla con botas y elevar tu outfit está no solo en la forma del calzado, también en los accesorios que le vas a sumar, pero no te preocupes, que no requieres de mucho esfuerzo para lucir increíble. Aquí te enseñamos como lograrlo.

Vestido de mezclilla con botas ‘track’

Si lo tuyo es un look cómodo o bien deseas un outfit casual, el vestido de mezclilla tipo ‘camisero’ es ideal para ti, añade un pequeño bolso o cinturón para enmarcar tu figura. El toque final son unas botas track que también son tendencia, juega con los colores, ya sean nude o negros.

Vestido de mezclilla con botas metalizadas

Los expertos en moda proponen el uso de metalizados para la temporada de primavera-verano 2024, no solo en uñas, también en botas y qué mejor que combinarlas con un vestido de mezclilla que queda con todo. Dales el protagonismo que se merecen y termina tu outfit con elementos más sobrios como accesorios negros o neutros.

Dale un giro formal al vestido de mezclilla

Recuerda que la clave para lograr un look formal está en los elementos, aquí se sumó un sexy vestido de mezclilla ceñido al cuerpo, con un abrigo ideal para climas inciertos o una salida nocturna, súmale, unas botas y luce como una estrella de cine.

Para un look semiformal

Este look de vestido de mezclilla con botas color crema y un pequeño bolso gritan lujo silencioso, la clave radica en la simpleza de los elementos.

¿Largo sobre largo?

Las chaquetas biker y las botas puntiagudas también serán tendencia, combínalas con un vestido de mezclilla largo y dale un plus a tu look.