¿A qué edad pueden comenzar a aplicarse cosméticos los adolescentes? La respuesta de expertos

Aunque el interés de los adolescentes y preadolescentes por los cosméticos no es nuevo, en los últimos años se ha animado como nunca su uso en este grupo etario a través de redes sociales.

El problema con fomentar la aplicación de estos productos es que, si bien unos son inofensivos, otros pueden causar problemas o complicar patologías si se usan sin recomendación y supervisión médica.

Todo el fenómeno además ha despertado una duda en padres: ¿cuál es la edad ideal para que los adolescentes comiencen a aplicarse cosméticos en la cara? Por fortuna, Harvard tiene la respuesta.

Recomendados

¿Cuándo pueden comenzar a usar cosméticos los adolescentes?

De acuerdo al estudio ¿Cuándo debe su hijo adolescente o preadolescente comenzar a usar productos para la piel? de investigadores de la prestigiosa universidad (vía Telva), “en su mayor parte, los adolescentes y preadolescentes no necesitan productos para la piel con activos”.

“Aunque, en algunas ocasiones, pueden tener sentido”, señalan los expertos. ¿Cuáles son esas circunstancias en las que se recomienda? Solo cuando un dermatólogo lo indica en un tratamiento.

Es decir, los jovencitos deberían emplear cosméticos con ingredientes activos únicamente cuando padecen alguna afección de la piel, como acné, y esos han sido recetados por un especialista.

En general, según los científicos citados por la revista española, “los limpiadores faciales sin fragancia son una buena idea para las pieles secas y sensibles como también las cremas hidratantes sin perfume y no irritantes (como cremas o pomadas que serán más efectivos para este tipo de pieles)”.

De acuerdo a Harvard, "en su mayor parte, los adolescentes y preadolescentes no necesitan productos para la piel con activos”. | (Pexels)

Por otro lado, la dermatóloga Paloma Borregón dijo en entrevista al mismo medio que “realmente no hay una edad concreta, pero si unas necesidades concretas y, además, todos desde que nacemos tenemos que usar dermocosméticos porque incluso desde niños nos ponemos crema hidratante”.

“La cuestión es hasta dónde usar los productos cosméticos”, dijo. La doctora aconseja a los preadolescentes seguir una rutina sencilla de “higiene diaria, limpiador, hidratante y protección solar, lo básico”.

Empero, resalta que “cuando un adolescente o preadolescente empieza a utilizar o a meter más activos, es cuando se tienen problemas como el acné, así que no hay una edad concreta porque en cada persona llega en una edad determinada”.

¿Qué productos debe emplear un jovencito con acné?

Ahora, los productos que se recomiendan para adolescentes y preadolescentes con acné dependen mucho del caso. Si se trata de algo leve, “puede ser útil comprar algunos productos para el acné en la farmacia”, destacan desde Harvard.

Sin embargo, si el cuadro no se limita a algunos granitos de vez en cuando, se debe acudir a un dermatólogo para obtener un tratamiento personalizado. Así lo explicó la dermatóloga Natalia Jiménez a la publicación previamente mencionada.

“Una adolescente con acné necesitará una rutina específica con más elementos cosméticos (o incluso de tratamiento médico) respecto a un adolescente sin patología que con un limpiador y un protector solar sería suficiente”, señaló.

La dermatóloga Lidia Maroñas coincidió en su opinión en una entrevista a Telva y resaltó: “No deberíamos fijarnos tanto en la edad si no en lo que necesita la piel del adolescente o preadolescente porque hay niñas y niños que con 12 años sí que requieren un cuidado facial especial”.

De acuerdo a dermatólogos, los adolescentes deben usar los cosméticos de acuerdo a las necesidades de su piel | (Pexels)

Por su parte, Borregón considera que, en estos escenarios, “podemos ir usando una rutina más intensa metiendo un limpiador dos veces al día o productos con ácido salicílico para secar un poco los granos, pero no por una edad concreta sino según la necesidad o momento de su vida”.

Los expertos de Harvard aseguran que “los limpiadores suaves tienden a ser mejores que los que contienen alcohol” para lidiar con el acné en la adolescencia. Así como también “los tratamientos para el acné que contienen peróxido de benzoilo, ácido salicílico, ácido azelaico o alfahidroxiácidos”.

Sin embargo, si el joven no padece ninguna afección, “es probable que no necesite nada más que un limpiador, agua y una crema hidratante ocasional si se le seca la piel”. Eso sí, insisten que deben evadirse “exfoliantes faciales que pueden agredir la piel sensible de los adolescentes”.

En cualquier caso, el acompañamiento de los padres es crucial para ayudar a fortalecer la autoestima de los adolescentes, quienes viven bombardeados de imágenes perfectas en redes sociales.