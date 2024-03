Los colores tendencia que debes vestir en primavera y que combinan con todo

¡Aléjate de ellos! Los colores que jamás debes usar para vestir si quieres salir bien en las fotos No a los pasteles y blancos y sí a los azules, marrones y verdes (Foto: Pinterest)

Se viene la época de primavera y con cada nueva temporada se presenta otro dolor de cabeza sobre cómo debes combinar prendas en esta época. A pesar de la infinidad de colores que existen y las otras miles de combinaciones que puedes lograr, en este 2024 se han puesto de moda únicamente cinco opciones que sí o sí debes tener en mente.

Cómo lucir un blazer oversize en primavera En esta temporada también son válidas las chaquetas que le aportan elegancia a tu look.- Pinterest

Verde menta

El verde menta es un tono refrescante con el que podrás demostrar la delicadeza de los brotes nuevos de primavera en tu nuevo look. Su suavidad y elegancia lo convierte en una elección perfecta para prendas casuales y accesorios que añaden un toque de frescura y vitalidad a cualquiera de tus conjuntos. Este color lo puedes combinar fácilmente con tonos neutros como el blanco o el beige con tal de mantener una apariencia reservada pero siguiendo las tendencias.

Look verde menta.- Pinterest Trendencias.

Rosa pastel

Si no quieres presentar al mundo un color muy arriesgado, el rosa pastel es la opción que sí o sí debes tener en tu closet. Este tono suave y romántico añade un toque de dulzura y feminidad a cualquier look, ya sea en prendas de vestir, accesorios o incluso en el maquillaje. Combina perfectamente con tonos neutros como el gris o el blanco para un estilo suave y delicado, o se puede utilizar como un acento vibrante en conjunto con otros colores pastel para un look más llamativo.

Recomendados

El pantalón de mezclilla lo combinó con una blusa de seda rosa pastel elegante y clásica

Lavanda

La lavanda es un tono que rinde homenaje a las flores que florecen en primavera. Su suavidad y delicadeza añaden un toque de encanto y elegancia a cualquier conjunto, ya sea en prendas de vestir, accesorios o incluso en la decoración del hogar. Este color lo puedes combinar con tonos neutros para un look suave y femenino, o inclusive lo puedes usar en conjunto con otros tonos pastel para un estilo más vibrante y primaveral.

Coral

El coral es un tono cálido y alegre el cual muestra la energía del sol de primavera. Su imponente tonalidad añade una dosis de alegría a cualquier conjunto. Este color lo puedes combinar con tonos neutros con tal de mostrar un look elegante y sofisticado, también lo puedes usar de forma más sencilla con una falda o pantalón denim para dar ese toque de alegría al mundo cada día que salgas de casa.

Leslie Grace, con un modelo péplum en capas y color coral. Perfecta. Foto: vía Getty Images

Melocotón

Hay un color en especial con el cual podrás irradiar ternura y suavidad, el tono naranja melocotón. Se trata de un color suave y delicado asemejándose a la dulzura de la fruta madura en primavera. Este tipo de tono está enfocado para tus looks más informales en donde deseas expresar tu actitud y la alegría de la llegada del buen tiempo.