Cómo usar ropa negra en primavera-verano 2024: no te verás fuera de moda ni descuidada

Seguimos analizando las tendencias de moda para la primavera-verano 2024 y por eso debemos aprender cómo usar ropa negra esta temporada, porque no, no debemos eliminarla de nuestro día a día.

En las viejas normas de estilo figuraba que no era un tono apropiado para la frescura, diversión y calidez que aporta esta etapa del año, pero dejadas estas creencias atrás, sabemos que no hay motivo para olvidar estas prendas básicas que siempre complementan de gran manera el look.

Cómo usar ropa negra en primavera-verano 2024

Con accesorios coloridos o estampados

Tal como apunta Harper’s Bazaar, la primera clave que hay que conocer a la hora de llevar el negro en esta temporada es que debemos combinarlo con otros tonos que aporten atractivo, logrando un equilibrio muy bonito. Zapatos de colores, pañoletas, un bolso vistoso, una chaqueta que sea el punto central del outfit... ¡Hay muchas maneras de innovar!

Recomendados

Un toque brillante

¿Quieres llevar un vestido o traje negro para un compromiso formal? Si la respuesta es sí, entonces agrega un toque metalizado o brillante al look para que no se vea demasiado plano.

“Si llevas negro sobre negro en primavera, agrega un toque brillante como un cinturón de charol negro o un par de tacones, y algunas joyas brillantes. No todos tus accesorios necesitan gritar. Elige uno o dos elementos de tu atuendo para divertirte”, recomiendan.

Negro en prendas casuales

Si todavía te preguntas cómo usar ropa negra en primavera-verano 2024 te decimos que otro gran tip es que sea en prendas casuales, como una falda de denim o shorts. De esta manera no desentonará de la tendencia relajada y casual chic que se lleva tanto estos días.

Un vestido

Tanto para el día como para la noche, un vestido de lino negro te puede salvar de cualquier compromiso social que tengas y no se verá exagerado. Al contrario, te hará sentir cómoda, fresca y bien vestida.