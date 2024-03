5 colores que las mujeres elegantes ya no llevarán en esta primavera: tienen sus reemplazos

El rosa y el marrón son dos de los colores que no se usarán en la primavera 2024 | | (Unsplash)

El guardarropa de una mujer elegante se refresca con la llegada de la primavera. No solo actualiza sus prendas favoreciendo los cortes y textiles frescos, sino también los colores típicos de la estación.

No obstante, durante este año, tonos atemporales e incluso algunos que nos han acompañado en temporadas pasadas estarán out y hay que evitarlos para poder lucir frescas, actuales y sofisticadas.

Por supuesto, nuevas tonalidades surgirán para reemplazar a esos colores que sacaremos del armario y protagonizar los distinguidos looks que orquestemos para la época más fresca del año.

Los colores que debes evitar en la primavera para lucir elegante y actual

¿Quieres saber cuáles son los cinco colores que dejarán de estar de moda durante la primavera 2024 y no llevarán las mujeres elegantes? Sigue leyendo para conocerlos, de acuerdo a Cosmopolitan.

Rosa

Luego de que arrasara durante el año pasado gracias al fenómeno desatado por Barbie, el rosa estará fuera de circulación de la paleta de colores de primavera y las más sofisticadas no los usarán.

Verde

El verde quedará relegado y tampoco se verá en los atuendos casuales o formales de las it girls más elegantes. La única prenda que podría llevarse de este tono serían los trajes de baño.

Chocolate

El marrón chocolate triunfó en el otoño-invierno el año pasado, pero está totalmente descartado en esta temporada. Las trendsetters en cambio apostarán todo a los colores frescos y claros.

Rojo

El rojo es un color totalmente atemporal, pero su uso estará limitado a eventos nocturnos esta primavera; en especial, citas románticas para proyectar una imagen de lo más sensual y apasionada.

Azul rey

El azul rey no se lucirá durante esta temporada debido a que no es para nada fresco. En los días más cálidos del año, tales tonalidades tan intensas deben evitarse para no morir de calor.

¿Qué colores sí se llevarán en época primaveral 2024?

En reemplazo de estos, los colores que puedes usar para lucir más joven y rebosante de vitalidad y confianza en la primavera son: el azul cielo, el blanco, el amarillo, el uva y el peach fuzz de moda.

Por último, recuerda la importancia de elegir la texturas de tu ropa con cuidado para no aparentar una mayor edad en la tez. La recomendación general es limitar el uso de telas brillantes.

Y es que, aunque las prendas de seda, satén o las lentejuelas lucen hermosas, si los llevas demasiado terminan haciendo que tu cara luzca cansada. Así que evádelas esta época y triunfa con tu outfits.