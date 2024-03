¡Regresan los 90! El ‘bob escalonado’ será furor por ser elegante y favorecedor

A pesar de que este año, las tendencias de corte de cabello se inclinan hacia el volumen y las ondas gracias a estilos como el ‘butterfly cut’ (o mariposa) el ‘wolf cut’ y hasta el ‘kitty cut’. El bob sigue siendo un clásico por el que cientos de mujeres siguen apostando.

Eso sí, aunque el bob sigue siendo el favorito de las mujeres, no por eso no se transforma ni presenta nuevos estilos para que su grupo de fans sigan pidiéndolo en los salones de belleza, y es que, hablar de este corte, es hablar de un clásico que se mantiene y evoluciona para no aburrirnos.

La moda de los años 70 está reinando desde finales del año pasado, y este promete afianzar su lugar demostrando que llegó para quedarse. Sin embargo, la frescura y elegancia del bob se mantiene y esta vez apuesta por un diseño ‘escalonado’ o a ‘capas’ que querrás probar.

¿Qué es el bob escalonado?

El corte bob podría traducirse como el ‘estilo básico’ y más amado de los salones, algo así como el diseño francés en las uñas o la incomparable comodidad de los jeans en la moda. Son una de las tendencias que, sin importar que pase, siguen estando entre las favoritas porque logra ser un aliado que no falla y queda con todo.

Pero si estás ‘harta de lo mismo’, este corte bob escalonado, quizá sea una seductora opción para ti. Para identificarlo, lo que debes tener en cuenta son sus puntas, y capas que aportan textura y movimiento a tu melena. Así lo explica Stefan Pauli, del Salón Pauli de Múnich a Glamour:

“Aquí, las puntas están cortadas un poco más escalonadas, lo que aporta movimiento a un corte que, de otro modo, sería bastante simétrico”. Se trata de nada más y nada menos que una interpretación del ‘Rachel’ de los 90.

¿A quién le favorece el bob escalonado?

El bob escalonado se considera uno de los cortes más favorecedores para caras redondas y angulosas, debido a que sus puntas permiten afilar el rostro y equilibrar las facciones.

Es apto para cualquier tipo de pelo, pues en el caso del cabello rizado, ayuda a que se acomoden y ‘caigan mejor’, mientras que en el lacio, el corte se nota todavía más y no solo añade volumen y movimiento, sino que crea la ilusión de mayor densidad al pelo.

Lo mejor es que este tipo de corte de pelo no requiere mucho mantenimiento, es fácil de peinar y no es necesario hacer un gran retoque gracias a que sus puntas no muestran un crecimiento drástico.