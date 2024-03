Este es el perfume que te transportará a tu infancia y creará un aura angelical a tu alrededor

La memoria olfativa es algo real, por lo que te encantará este perfume que te transportará a tu infancia y elevará tu ánimo llenándote de buenos recuerdos.

Y es que seguramente tu niñez tiene olores particulares que la caracterizan y que al volverlos a percibir, te teletransportas a esos mágicos momentos que puedes recrear con fragancias sintéticas.

El perfume que te transportará a tu infancia y debes probar este 2024

De acuerdo con Telva, el perfume que te transportará a tu infancia debe cumplir con varios requisitos, por ejemplo, tener notas reconfortantes y cálidas con un olor a limpio, que para la mayoría le hace recordar sus primeros años de vida.

Según los expertos, el más parecido en este sentido es New Look de La Collection Privée de Christian Dior, el cual huele a incienso, a ámbar blanco y a una combinación de aldehídos, conforme con el mismo medio.

Los que lo han probado, afirman que la piel queda con una rica fragancia a madera y limpieza, que inmediatamente te hacen sentir en un ambiente cálido y acogedor.

“No huele a flores ni a cítricos, pero es de esos que dejan una estela especial”, afirman, mientras que sus realizadores aseguran que es un perfume unisex que “se sitúa entre relajación y rigurosidad. Un juego de equilibrio que combina perfectamente con el espíritu Dior”.

“Desarrollada por Francis Kurkdjian, Director de Creación de Perfumes Dior, la silueta olfativa de New Look concede el protagonismo a una nota de ámbar”, que debemos decir que no es económica, porque en el mercado oscila los 210 dólares americanos, pero será una inversión que valga la pena para tus momentos más importantes.

Es una versión diferente y más exclusiva respecto a la original que se lanzó en 2018 y que ahora, en 2024, es más innovadora en presentación de 125ml y 250ml.