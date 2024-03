Aprende a combinar botas vaqueras con tops oversized para seguir la fiebre cowboy de Beyonce

Este año, las botas vaqueras están reclamando su lugar en el centro de atención de la moda femenina y aunque siempre han estado presentes, Beyonce y su nuevo sencillo Texas Hold’em ha influido de forma importante esta temporada.

La superestrella del pop y R&B/hip-hop ha roto récords de reproducción con el sencillo estilo country, ingresando al puesto #1 del Hot Country Songs de Billboard. Y es que internautas se han encargado de popularizarla en plataformas como TikTok, en donde hacen videos virales bailando o mostrando su día a día al ritmo de este.

Por supuesto, con la canción muchas mujeres están mostrando sus mejores looks de botas vaqueras, las cuales están combinando de diferentes formas. Desde mini faldas denim, hasta pantalones acampanados, la fiebre de las botas vaqueras ha llevado a preguntarnos todas los outfits que se pueden armar con ellas.

Estilos de botas vaqueras

Moda Las botas vaqueras con tops oversized son tendencia esta temporada (Pinterest)

Esta temporada, las botas vaqueras se han convertido en una declaración de estilo atemporal y audaz.Sin duda, están siendo reinventadas por diseñadores de renombre y marcas de moda de vanguardia, ofreciendo una amplia gama de estilos y opciones para todas las ocasiones.

Desde las versiones clásicas en cuero hasta las interpretaciones más modernas con detalles metálicos y tacones altos, las botas vaqueras son versátiles y adaptables, lo que las convierte en un accesorio imprescindible para cualquier armario de moda. Combínalas con jeans ajustados y una camiseta básica para un look casual de fin de semana o con un vestido vaporoso para una vibra bohemia chic.

Además de su estilo llamativo, las botas vaqueras también ofrecen comodidad y durabilidad. Hechas con materiales de alta calidad y diseñadas para resistir el paso del tiempo, estas botas no solo añaden un toque de estilo a cualquier conjunto, sino que también brindan un ajuste cómodo y duradero.

Así puedes combinar botas vaqueras con tops oversized

¿Qué tops oversized elegir? Busca uno que sea de tejido ligero y fluido. Puedes optar por un top estilo túnica o una camiseta oversize con un estampado llamativo o un diseño interesante. Elige un color que complemente tus botas vaqueras y tu cinturón.

Jeans y camiseta oversize: Para un look más informal, combina tus botas vaqueras con unos jeans boyfriend o unos mom jeans y una camiseta oversize. Puedes optar por una camiseta con estampado gráfico para un toque más llamativo, o por una camiseta básica para un look más

Shorts y blusa oversize: Para un look de entretiempo, combina tus botas vaqueras con unos shorts y una blusa oversize. Puedes optar por unos shorts vaqueros para un look más casual, o por unos shorts de cuero para un estilo más sofisticado. Completa el look con una bandana en el cabello y unas gafas de sol estilo aviador.

¡No olvides los accesorios! Añade un cinturón con una hebilla grande para realzar la cintura y agregar un toque de estilo adicional. Opta por un cinturón de cuero con detalles metálicos o grabados para complementar el estilo vaquero de las botas. Otra opción para completar tu look es un sombrero de ala ancha. Un sombrero estilo fedora o un sombrero de vaquero serían excelentes opciones para añadir un toque de sofisticación y completar el look vaquero-chic.