3 formas de combinar vestidos maxi con chaqueta para cuando el clima es impredecible

Con la llegada de la primavera, es hora de actualizar nuestro armario para darle la bienvenida a prendas frescas y versátiles que nos hagan sentir cómodas y a la moda. Entre todas las mejores opciones de la temporada 2024 están los vestidos maxi, los cuales destacan por su silueta holgada y fluida que te permiten moverte con libertad durante todo el día, además de que son perfectos para prácticamente cualquier ocasión, dependiendo de cómo los estilices.

Los vestidos maxi vienen en una amplia variedad de estilos, desde estampados florales hasta tonos neutros y colores brillantes. Esto significa que siempre encontrarás el estilo perfecto que vaya con tu personalidad. La pregunta del millón para muchas es, ¿cómo combinarlos cuando el clima es tan cambiante?

En primavera, el clima tiende a ser tan cambiante debido a una serie de factores atmosféricos y geográficos que interactúan entre sí. Es la transición entre el invierno y el verano en muchas regiones del mundo por lo que durante este periodo, la atmósfera aún está ajustándose a los cambios en la cantidad de luz solar que recibe, lo que puede resultar en fluctuaciones abruptas en las temperaturas y las condiciones meteorológicas. Durante la primavera hay muchos frentes fríos y cálidos que todavía están activos y pueden moverse rápidamente a través de una región, provocando cambios bruscos en el clima, como tormentas eléctricas, lluvias intensas o ráfagas de viento para después volver a sentir calor y así continuamente.

Por esto es que puedes dudar si es buena idea o no optar por los vestidos maxi y la respuesta es que ¡siguen siendo una gran opción! Lo único que necesitas es complementarlos con una chaqueta.

Ideas para combinar tus vestidos maxi con chaquetas

Moda Los vestidos maxi con chaqueta son una gran combinación (Pinterest)

Estilo boho con chaqueta de mezclilla:

Los vestidos maxi son una opción perfecta para un look bohemio y fresco. Combina tu vestido largo estampado con una chaqueta de mezclilla para un estilo boho pero chic. Al igual que con los vestidos largos, los estilos de chaquetas de mezclilla no tienen limites así que puedes optar por una desgastada para un aspecto más informal o elige una con detalles bordados para un toque boho adicional. También existen diferentes tonalidades de deslavado así que puedes buscar opciones más claras y oscuras para combinar.

Estilo edgy con chaqueta biker

Moda Los vestidos maxi con chaqueta son una gran combinación (Pinterest)

Si prefieres un estilo más atrevido y moderno, combina tu vestido maxi con una chaqueta de tipo motociclista o biker. Esta combinación es perfecta para un look de día a noche con un toque de actitud. Opta por una chaqueta de cuero negro clásica para un estilo atemporal o elige una chaqueta con detalles como cremalleras o tachuelas para un toque más audaz. Con esta combinación puedes usar unos botines de tacón alto o zapatillas blancas para un estilo fresco y contemporáneo.

Complementa tu Look:

Agrega accesorios como un sombrero de ala ancha o gafas de sol para un toque adicional de estilo. Juega con capas agregando un cinturón delgado para definir tu cintura. También puedes experimentar con diferentes texturas y estampados para crear un look único y personalizado. No tengas miedo de mezclar y combinar diferentes estilos y colores para crear un look que sea completamente tuyo. Para el calzado, puedes optar por tenis para mayor comodidad. ¡No olvides llevar un bolso que contraste!