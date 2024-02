Los tipos de leggins que no debes llevar este 2024 porque ya no están de moda y te restarán clase

Los leggins se han convertido en una de las prendas favoritos de muchas por su versatilidad y comodidad.

Y es que muchas famosas han demostrado que este tipo de prendas se pueden llevar con estilo y elegancia si las sabes combinar y sirven a todo tipo de cuerpo.

Sin embargo, existen algunos tipos de leggins que ya no están de moda y que este 2024 no deberías lucir, pues te restarán clase y no te harán destacar.

Los leggins que ya no debes llevar este 2024 porque te restarán en elegancia y no están de moda

Leggins estampados

Por un tiempo los leggins estampados fueron los favoritos, ya sea de rayas, de flores, o animal print, pero ya quedaron en el pasado y no estarán de moda este 2024.

Y es que lo de esta temporada es llevar opciones minimalistas, elegantes, que se puedan combinar de mil formas y te hagan lucir tan elegante como si llevaras pantalón.

Leggins de talle bajo

Los que son de talle bajo tampoco lo veremos este año y es que restan elegancia y perjudican tu figura.

Lo mejor es llevar aquellos que son de tiro alto, y lo puedes llevar hasta con blazer, bodysuits, tops, o de cualquier forma y te verás elegante.

Leggins con todos llamativos

Los leggins con tonos llamativos como fucsia, amarillo o tonos neones, también ya quedaron atrás y no se llevan este año.

Y es que lo que está de moda es optar por tonos neutros que combinen de cualquier forma como negros, o beige.

Así que si quieres lucir cómoda y elegante entonces debes dejar atrás este tipo de leggins que no te harán destacar y solo perjudicarán tu imagen y mejor lleva los que sí están de moda.