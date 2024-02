Trucos infalibles para verte siempre bien con tus jeans sin importar si están en tendencia o no

Desde el tamaño hasta la silueta, el largo y los detalles estéticos más pequeños, como el desgastado y el lavado, todos los pantalones de mezclilla tienen ese algo que los hace tan increíbles.

Los jeans son una prenda imprescindible por múltiples razones, entre ellas que tienen un aspecto clásico que hace que nunca pasen de moda; son cómodos (siempre que elijas los correctos), duran mucho tiempo y requieren un mantenimiento mínimo. Lo mejor es que son tan versátiles que encuentras diferentes cortes, tonos, deslavados y estilos que te permitirán combinaciones infinitas. ¿Cómo lograr verte bien siempre con pantalones de mezclilla? Aquí te decimos los trucos infalibles.

Básicos para usar tus jeans y verte siempre bien

Denim Haz que tus jeans siempre se vean perfectos (Freepik)

Equilibra el largo de los jeans con la altura de tus zapatos

Aunque los jeans quedan con todo tipo de zapato, para verte bien debes tomar en cuenta la altura de ambos y cómo los combinas. Por ejemplo, si usas botines, bailarinas, quédate con jeans hasta los tobillos. Estos pueden ser rectos, acampanados o estilo boyfriend. Sin embargo, si usas cuñas, suelas de plataforma o zapatos de tacón para lograr un efecto más alto y largo, elige jeans con una entrepierna más larga para mantener la línea y largos.

Usa chaquetas y blazers con tus jeans

Los slouchy jeans son los pantalones que arrasan en este 2024 | (Instagram)

Tanto los jeans como los blazers son un must en todo armario y juntos hacen una combinación ganadora. Existen varias combinaciones por las que puedes optar como un blazer neutro + jeans holgados + camisa; Blazer extragrande + jeans blancos + botas vaqueras o un blazer entallado + Jeans de cintura alta + Camiseta a rayas.

Mezclilla con mezclilla

Moda Así puedes combinar tus jeans para lograr un outfit ganador (Pinterest, Instagram)

Muchas personas creen que no es buena idea combinar varias prendas de la misma tela pero en realidad es un gran truco para verte moderna. No es necesario que estas piezas combinen perfectamente; de hecho, este conjunto tiende a verse mejor cuando no lo hacen. Mantén el estilo clásico añadiendo una chaqueta vaquera o un top de cambray, o lleva tu look al siguiente nivel incorporando calzado vaquero a la mezcla.

Capas sobre capas

Moda Así puedes combinar tus jeans para verte siempre bien (Pinterest, Instagram)

Los jeans ,pueden usarse en diferentes temporadas y cuando llega el clima es frío, puedes aprovechar para combinar con varias capas holgadas y voluminosas, incluidos suéteres de cuello alto y sudaderas informales, y si buscas más calidez, simplemente ponte unas medias debajo.

Balance perfecto entre lo ajustado y lo suelto

Resiste la tentación de combinar jeans ajustados con una blusa extragrande ya que puede desequilibrar tus proporciones y hacerte parecer más comprimida. En su lugar, contrarresta el corte entallado con una blusa fluida que llega hasta la cadera.