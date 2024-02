Corte wixie, la nueva tendencia inspirada en la princesa Diana para las que aman el cabello corto

Princesa Diana | El estilo de la princesa Diana está más vigente que nunca y podemos copiar sus looks | (Hulton Archiv /Getty Images)

Si quieres pasarte al bando de las chicas con el cabello corto, o permanecer ahí por una temporada más, debes probar la nueva tendencia del corte wixie.

De acuerdo con Glamour, tiene un aire noventero inspirado en la princesa Diana, por lo que se trata de una melena llena de volumen, movimiento, pero sobre todo, mucha personalidad.

¿Cómo es el corte wixie?

“Se trata de una combinación entre el corte de cabello pixie y mullet, solo que en lugar de ser rockero como el de Miley Cyrus, replica más las vibes classy de la inolvidable Audrey Hepburn”, explica la misma fuente al respecto.

Por eso tendremos un aspecto digno de la realeza y nos alejaremos de la estética desenfadada, rebelde y liberal que tienen otros cortes de pelo como el mullet o el shaggy.

Son melenas cortitas a las que se les puede añadir el sello personal, por ejemplo agregando un fleco de medio lado si tienes cara redonda o capas desfiladas en la parte superior y costados para enmarcar el rostro sin hacer demasiado esfuerzo.

No obstante, los especialistas afirman que si queremos un aspecto más moderno y no sacado de finales de los 90, entonces podemos llevarlo con la raya de medio lado, la cual eleva el look y dulcifica tus facciones.

Si quieres que tenga más textura, porque tienes ondas o rizos, puedes hacer capas más cortitas y utilizar fijador o gel en el pelo. De esta manera tendrás una melena más discreta, pues da un efecto effortless, o sin esfuerzo, que parecerá que no te tomaste más de 5 minutos en estar lista esa mañana.

Su versatilidad te permite llevarlo de muchas maneras distintas, siendo la forma de la princesa Diana la ideal para las que buscan una melena más alargada, femenina y coqueta. Mezcla capas cortas y largas para un resultado cautivador.