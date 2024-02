¿Los opuestos se atraen? Las faldas con sudadera serán tendencia en Primavera-Verano, así podrás llevarlas

La primavera y el verano 2024 tendrá una prenda de vestir que será tendencia y es la sudaderas combinadas con faldas. Son un outfit versátil que juntan cortes informales con siluetas muy elegantes.

Según la revista Vogue, serán tendencia desde sudaderas con capucha a faldas entalladas y acampanadas, pasando por elegantes faldas de lentejuelas emparejadas con sudaderas negras y oversize.

Aquí te mostramos 6 ideas a combinar de sudadera + falda:

Sudadera de colores vivos con falda larga acampanada

Es una combinación práctica y alternativa, sin dejar de ser serena y poco predecible: para la sudadera, opta por un corte oversize, si es sin bolsillo tipo bolsa en la parte delantera, mucho mejor para no crear volumen en la cintura. Para la falda, opta por diseños minimalistas y sin adornos, con una silueta de cintura alta y muy acampanada. Con zapatos de tacón de tu color favorito le darás el toque de elegancia.

Sudadera gris con falda corta colegial

Entre las combinaciones de moda está la sudadera gris con minifalda entallada y tenis vintage. Se puede rematar este look con medias de colores o las clásicas calcetas oscuras hasta la rodilla. El gris es uno de los colores tendencia este 2024 y viene muy bien para que estés a la moda.

Sudadera negra con falda globo

Es un look minimalista, pero no demasiado gracias al volumen creado por la falda globo que será uno de los 8 modelos de moda de la Primavera-Verano 2024: para romper el encanto romántico del look, se puede combinar con una sudadera oversize en colgante, completada con accesorios coloridos y excéntricos como gafas y bolso.

Sudadera con falda lápiz texturizada

La sudadera también puedes combinarla con una falda de cuero, ya sea de corte recto y clásico o cubierta de lentejuelas brillantes para un look elegante y formal.

Sudadera con cremallera con minifalda recta

La sudadera en este caso puede ser abierta gracias a la cremallera y se puede combinar con la minifalda recta negra.

Sudadera oversize con falda de tul o encaje

Sin duda, una de las combinaciones más “contrastadas”, en la que la sudadera oversize se combina con faldas de satén –con dobladillos e inserciones de encaje– y faldas de mezcilla alternativas con volantes, de tela o de tul: para romper el aire desenfadado de la sudadera, completa el look con botines de tacón.