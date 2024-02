Swag: el nuevo corte de pelo para melenas rizadas a partir de los 40 años

Si estás en la búsqueda de las innovaciones más recientes en cortes de pelo, tenemos que presentarte el swag, el más deseado por las chicas con rizos u ondas.

Su versatilidad, frescura y movimiento lo hace perfecto para mujeres de todas las edades, pero a partir de los 40 años es cuando mejor nos queda porque rescata ese volumen que vamos perdiendo con el paso del tiempo.

Corte de pelo swag para mujeres de 40 años o más

De acuerdo con Telva, “los cortes de pelo swag a la altura de los hombros se convierten en los favoritos de las chicas con el pelo rizado”. Y es que su largo midi los hace fundamentales para las más prácticas, pues no son demasiado largos para que nos tome demasiado esfuerzo cuidarlo, pero tampoco muy corto que sea extra voluminoso.

De hecho, los expertos de moda lo definen como una actualización del shaggy que despuntó en los 70 y 80, pero en esta oportunidad ya no lleva tantas capas cortas. Sigue siendo escalado y también se le puede incorporar un flequillo en cualquier orientación que deseemos: recto, en diagonal o abierto tipo cortina.

Le queda bien a cualquier tipo de rostro, incluso a aquellas de cara redonda. No obstante, es fundamental ajustar la medida del flequillo en función de la forma del rostro, acorde con las reglas de los flecos, para crear un look personal impactante. Además, no es necesario incorporar planchas o secadoras, al natural ya es hermoso.

“Dile adiós a los cortes limpios, las líneas rectas y las capas exactas. El swag se basa en una textura suelta y flexible. No buscamos una clara separación entre las capas, sino que caigan suavemente unas dentro de otras. El flequillo debería ser más abundante e ir haciéndose más largo hacia los extremos”, apuntan los expertos de Schwarzkopf en su portal oficial.