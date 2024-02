¿Cómo usar vestidos boho con tenis? La tendencia que querrás llevar en primavera 2024

Ahora que la primavera 2024 llegó y aumentan las temperaturas todos los días, debes aprender cómo usar vestidos boho con tenis, la combinación ganadora de la temporada.

Anteriormente no nos hubiésemos atrevido a hacer esta curiosa mezcla que ha crecido con el paso de los años y la adaptación de todos nuestros looks a los cómodos tenis, algo que nos encanta porque es la unión de lo femenino con lo urbano, sin dejar de lucir bien.

¿Cómo usar vestidos boho con tenis?

Monocromático

De acuerdo con Vogue, una de las maneras más elegantes de llevar esta mezcla que es mas bien casual es mediante la combinación de colores. Si nos apegamos a un mismo tono, se eleva inmediatamente el outfit y nos ayuda visualmente a vernos más estilizadas, altas y hasta con mejor silueta.

Es decir que, los colores neutros o lisos no quedan al margen esta temporada, donde los estampados por supuesto que ganan protagonismo. El blanco, el rosado u otros pasteles siempre son bienvenidos.

Estampados

El vestido floral es el básico en la temática de ropa para la Primavera-Verano 2024 como todos los años. En este caso se combina con tenis deportivos en tonos tendencia o que tengan detalles que hagan el look mucho más divertido.

Si llevarás estos ‘prints’ serás el centro de la atención, así que no dudes en serlo por todo lo alto con accesorios que complementen, como un bolso llamativo o chaqueta de cuero.

Estilo body

Por último, pero no menos importante, el vestido body no puede faltar. Queda perfecto para looks casuales o para esos días donde tienes una cita en la noche y no buscas renunciar a la frescura o comodidad en el proceso.

Si es de día, apoyáte en tonos vivos y si es un compromiso nocturno mejor negro, marrón, azul rey, vinotinto, verde militar o similares. Otro permitido son los vestidos lenceros, igual de sexis.