5 tipos de jeans que ya no debes usar en 2024: dejaron de estar de moda y ya tienen reemplazo

Las tendencias en cuanto a jeans están en constante cambio y no habrá excepciones durante este 2024. Al contrario, durante este año, varias siluetas favoritas de muchas dejaron de estar de moda.

Te puede interesar: 5 formas de llevar tenis elegantemente: combinaciones infalibles para triunfar en el día a día

Aunque no significa que debamos tirar nuestros pantalones de mezclilla preferidos (recordemos que la moda es cíclica) ni que los dejemos de amar por no estar in, habrá que guardarlos un lapso.

En especial, si queremos estar al día con las trends. La buena noticia es que, gracias a la semana de la moda primavera-verano 2024, sabemos qué diseños van en auge para suplantar los jeans viejos.

Los jeans que ya no están de moda y no deberías usar en 2024

Así que, si tomas en cuenta las tendencias al vestirte, sigue leyendo para conocer qué modelos de jeans perdieron total vigencia y estilo este año, según el análisis de las pasarelas de la época de Vogue.

Jeans patchwork

Los jeans con apliques tipo patchwork son uno de los diseños que estuvo de moda un tiempo y ahora se despedirán de las tendencias de moda. En su lugar, se llevarán los jeans estampados este 2024.

Jeans rotos

Los jeans rotos siempre van y vienen, pero este año les toca irse. En cambio, en el campo de modelos disruptivos, se impondrán los adornados con tachuelas o pedrería mucho más versátiles.

Jeans de colores pasteles

Los jeans de colores pasteles estuvieron arrasando desde 2021, pero perdieron su impacto y dejaron de estar de moda. Su reemplazo serán los pantalones metalizados que todas están portando.

Boyfriend jeans

Los boyfriend jeans han sido desbancados por otros modelos y están out para este 2024. Ahora, los jeans de moda son los rectos y elegantes tal como los que se llevaron durante los años 90.

Culottes de mezclilla

El pantalón culotte de mezclilla hizo un intento para volver a estar trendy, pero fue infructuoso. En especial, ante el auge de diseños como los baggy, el cual sigue reinando las tendencias fashion.