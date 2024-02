Eiza González estrena nuevo look: lleva el corte que debes lucir este 2024 si quieres elevar tu clase

Mientras muchos siguen criticando a Eiza González por su historial amoroso, por su físico o sus looks, la mexicana sigue triunfando en Hollywood.

Y es que a través de sus redes deja ver sus éxitos, además que hace unos días se estrenó el tráiler de su próxima película, The Ministry of Ungentlemanly Warfare, donde actúa junto a Henry Cavill.

Pero, recientemente la famosa sorprendió al posar con un nuevo look, con el que ha encantado a sus seguidores, imponiendo tendencias.

Eiza González sorprende con el corte de cabello que las mujeres con clase deben llevar este 2024

Eiza González sorprendió a sus seguidores al posar con un nuevo look, que llevó al estreno de la serie Mr & Mrs Smith.

La famosa publicó algunas fotos en su Instagram en las que aparece luciendo un vestido largo y ajustado negro con detalles plateados, cuello halter y atrevido escote.

Pero, lo que llamó la atención fue su nuevo corte de cabello, y es que ahora lleva un corte bob asimétrico, más largo adelante y corto atrás con fleco de lado.

Este nuevo look fue aplaudido por sus miles de seguidores, quienes quedaron encantados con su atuendo con el que además impone moda para este 2024.

“De las mexicanas más hermosas”, “ese nuevo corte de pelo.. amamos reina !!”, “ese pelo y esa cara, la patrona del mundo”, “amé tu look, quiero ese corte de cabello”, “wow te ves hermosa y divina”, “de los mejores looks que has llevado”, “OMG que elegancia, que clase, ese look te favorece”, y “Eiza mi patrona y soporten, que hermosa se ve”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Eiza González celebró su cumpleaños 31 recientemente con sus familiares y amigos, y sin duda ha dejado claro que está viviendo su mejor momento, en el ámbito laboral y personal, pues recordemos que hace unos meses se hizo pública su relación con Mario Casas.