¿Chau botas vaqueras? Las botas de motociclista con short y falda que son tendencia en 2024

La moda ha presentado cambios drásticos este 2024 y tal parece que las botas vaqueras ya no serán las más buscadas, pues han sido reemplazadas por las botas de motociclistas, al mejor estilo de los rockeros.

Y es que sin dudad las botas de motociclistas dan un aire de rebeldía y ahora se han convertido en las más buscadas por los más jóvenes, y hasta de personas de edad madura. Este tipo de calzado es perfecto para llevar en invierno, pero quienes buscan llevarlo también en verano cuentan con distintas opciones.

Por lo general, estas botas cuentan con detalles metálicos como estoperoles, hebillas, punteras y taloneras, que le dan un toque de lo más glam.

Looks de short y falda para combinar con botas de motociclistas

Cada vez son más las famosas, como es el caso de Rosalía, que presumen este tipo de calzado con looks versátiles y aunque son una pieza que pueden llegar a parecer toscas y pesadas se han convertido en el nuevo must para lucir increíble en los festivales de música, de música o, inclusive, para un look casual pero a la moda del día a día.

Esta nueva tendencia permite versatilidad al momento de combinar tus prendas por lo que si eres de las que ama los estilos más minimalista puedes llevarlas tanto con un estilo preppy, o emular los looks de Miu Miu combinándolas con minifaldas o shorts en tonos neutros, suéteres y joyas sencillas.

De lo contrario, puedes complementar lasa biker boots con estampados contrastantes: t-shirts largas con gráficos, vestidos de encaje y holgados e, incluso, prendas de encaje.

Para aquellas que prefieren apostar por prendas más sencillas y elegantes para combinar, también pueden hacerlo con un par de jorts o shorts, minivestidos femeninos o una blusa básica en color neutro.

Al parecer las cowboy boots prepararon el terreno para que las biker boots tomaran el control de las tendencias.

Sin duda, un estilo que logra sacar de la zona de confort pero que aporta mucho estilo para lucir cool en todo momento, incluso hay quienes han ido más allá al combinarlas con looks deportivos.

Para ello han utilizado leggings ajustados y una hoodie, perfecto para los días más fríos.