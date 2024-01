3 consejos para incrementar el colágeno en la piel (según expertos): son fáciles de seguir

El almacenamiento de colágeno que tenemos en nuestra piel comienza a acabarse a medida que pasan los años. Se trata de un proceso inevitable para todos. Por eso, es vital cuidarse para prevenir.

Mientras más cuidemos la pérdida de esta proteína, mejor lucirá nuestra tez al envejecer. Los cuidados básicos incluyen protegerse de los pedales del envejecimiento, como los rayos UV del sol.

Te puede interesar: Conoce cuál es la edad adecuada para empezar a tomar colágeno

“El colágeno es el andamiaje que sostiene la piel”, expuso la dermatóloga Emma Craythorne a la revista Vogue. “A menor colágeno (...), mayor flacidez de la piel y mayor profundidad de los poros y las arrugas”.

No obstante, no solo podemos resguardar nuestras reservas de colágenos con medidas tan sencillas como usar siempre protector solar, también se puede aumentar su producción en el organismo.

Las maneras de aumentar el colágeno en la piel desde casa

Aunque la mayoría de las formas efectivas para estimular el colágeno en la piel se consiguen con tratamientos estéticos en clínicas como las microagujas, hay algunas maneras para lograrlo en casa.

Si quieres saber de cuáles se trata, sigue leyendo para descubrir tres de las más efectivas para este objetivo de acuerdo a expertos consultados por la edición española de la revista Vogue.

Usar retinoides que venden en farmacias

De acuerdo a Emma Craythorne, una manera sencilla de aumentar el colágeno en la piel sin necesidad de acudir a un especialista es usar los retinoides que están a la venta en las farmacias.

“La vitamina A actúa como una hormona que transmite mensajes a los fibroblastos de la dermis, ordenándoles que se activen y que produzcan más colágeno y ácido hialurónico”, apuntó.

La experta aclara que, si no quieres usar retinoides o no los consigues, también puedes apostar por aplicar vitamina C en la piel porque también ayuda en el proceso de síntesis de colágeno.

Mantener una dieta que favorezca la producción de colágeno

Otra forma de incrementar el colágeno es incluir a nuestra dieta de manera permanente alimentos que contengan los nutrientes necesarios para favorecer su producción natural en nuestra piel.

“El cuerpo necesita vitamina C, zinc, manganeso y cobre para producir colágeno, por lo que es importante incluirlos en la dieta”, aseveró Sophie Shotter, una doctora estética, al medio citado.

Una forma de incrementar el colágeno en la piel es incluir a nuestra dieta alimentos que favorecen su producción | (Pexels)

Tomar suplementos de colágeno

Se cree que tomar suplementos de colágeno también aumenta sus niveles. Por lo general, la proteína se absorbe y distribuye a través de la sangre, pero llega a la piel mediante otros órganos.

Justo después, “estimula la proliferación de fibroblastos, generando la producción de colágeno fresco”, aseguró a la revista Anna Lahey, la fundadora de los sobres de colágeno Vida Glow.

Los expertos no son adeptos de estos productos porque no hay estudios que demuestren que los péptidos terminan en la piel, pero Craythorne afirma que hidratan si se toman regularmente.

Lahey, por su lado, sostiene que los suplementos de colágeno que se deben tomar para incrementarlo en la dermis tienen que ser marinos, hidrolizados y de una calidad elevada.