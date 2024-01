¿Mejor que el ‘coquette’? La tendencia ‘bibliotecaria’ que será furor en 2024 ¡Estilo ‘Betty la Fea’!

No solo la moda ‘coquette’ estará de moda, esta tendencia también vendrá fuerte en 2024. Foto: Pexels (Foto: Pexels)

Desde diciembre se viene augurando el éxito de la tendencia ‘coquette’ que ha venido a llenar de lazos y tiernas decoraciones no solo los guardarropas, sino que, hasta los propios árboles de navidad, tanto, que famosas como Yuya, la plasmaron esta Navidad.

Motivo de memes y de cambios en el estilo de muchas mujeres, los primeros días del 2024, se han empapado de la famosa tendencia que se está colocando como una de las más fuertes y aunque aún quedan meses por recorrer, esta sin duda será recordada como un ícono de este año.

Pero las tendencias ‘aesthetic’ parece que no solo serán destronadas por el famoso ‘coquette’, pues hay otros estilos que también tienen el éxito asegurado, y es que, según expertos en moda, los elementos de las décadas de los 60 y 70 también serán de los más usados este año.

Hace un tiempo hablamos de ‘la moda de abuelito’ o el grandpa style que propone una estética de lujo silencioso, sumado a piezas clásicas para dar con algunos de los looks más reconfortantes y elegantes, dignos para ser un ícono del streestyle, pero, hay una nueva tendencia, que se mezcla con este estilo que si eres amante de lo vintage y lo cómodo, estoy segura de que te encantará.

¿Qué es la moda ‘bibliotecaria’ o ‘librariancore’?

Este año la sensualidad pretende mezclarse con la ternura y no solo eso, promueve un estilo donde la extravagancia pasa a segundo plano para que las mujeres exploren un look reconfortante, donde su comodidad no se vea comprometida.

La moda bibliotecaria sugiere quizá uno de los looks más sencillos al estilo Mia Thermpolis o Gisele Bündchen en ‘El Diablo Viste a la Moda’ y es que, entre sus elementos, las prendas que imperan hay uno que sobresale y son las faldas tableadas, suéteres e incluso gafas que aportan ese estilo intelectual.

Y aunque puede confundirse con el estilo de ‘abuelo’, la verdad es que no necesariamente habla de un look aburrido, sino con un toque revelador, que hará que la comodidad se una con la sensualidad, haciéndolo elegante y hasta vanguardista como los expertos en moda de Vogue han explicado sobre esta nueva tendencia.

Esta sin duda es una tendencia a favor de aquellos que siempre se sintieron marginados sociales, es la alternativa de estilo que muestra un look alternativo que por mucho tiempo fue considerado como ‘feo’.

¿Cómo usar la moda bibliotecaria o ‘libariancore’?

Este look que ya ha sido utilizado por la modelo Bella Hadid, propone el uso de cárdigans, chalecos de punto con camisas blancas, faldas lápiz, de tipo escocés o cuadros, mocasines, calcetas hasta la rodilla, diademas y claro, las gafas no pueden faltar.

No juzgues este estilo, pues también se le puede añadir ese toque sensual y formal, haciéndote lucir como toda una mujer de negocios, un look digno de una ‘girlboss’ que seguro se convertirá en uno de tus favoritos, no solo para ir a la oficina, también para salidas casuales.