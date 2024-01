¡Evítalos! Los 5 errores más grandes que sueles cometer con tu ropa interior

La ropa interior es algo clave en el día a día, pero pese a esto no estamos exentos a cometer errores que perjudican nuestra salud e imagen personal.

Muchos de ellos han sido perpetuados desde la infancia, por desconocimiento o priorizando lo estético sobre lo que realmente beneficia a nuestros genitales, lo que causa a la larga infecciones, irritaciones e incomodidad.

¿Cuáles son los errores más frecuentes a la hora de usar ropa interior?

Muy ceñidos

En este apartado las mujeres suelen ser las que más infringen la norma en el deseo de verse y sentirse sexis. No obstante, la ropa interior pegada al cuerpo puede provocar irritaciones en sus genitales sobre todo si está en la posmenopausia o usa anticonceptivos hormonales, lo que disminuye la lubricación vaginal.

Dormir sin ropa interior ayuda a no tener malos olores y dejar los genitales respirar Freepik

“Si tu ropa interior está dejando marcas en la piel, te estarás poniendo en riesgo de infecciones vaginales y erupciones cutáneas”, afirmó la ginecóloga, Octavia Cannon, a El Confidencial.

Mejor evitar hilos y tangas

Sí, se ven muy lindas, pero también son un gran factor de riesgo en las infecciones vaginales. La razón está en que contactan con el ano, lo que hace que el roce transporte las bacterias hacia la vagina, por ejemplo, el estreptococo, que te puede hacer pasar un mal rato. ¡Mejor evitarlo!

El material importa

No solo la forma o el diseño es algo a considerar, sino también el material de confección. La ropa interior debe ser de algodón para que se sienta agradable, no dañe la piel, pueda transpirar y no quede muy ceñido. Cosas que no suceden con telas como la seda o la licra.

La ropa interior debe ser cómoda y de algodón Puedes buscar un modelo que favorezca tu silueta, sin ponerte en riesgo (Freepik)

Detergente sin olor

Hay varios productos en el mercado, como detergentes o suavizantes, que en realidad hacen que proliferen los hongos en tu zona íntima por los químicos que los componen. Para ahorrarte un problema, busca siempre detergentes sin aromas o perfumes

Cambiarla a diario

A pesar que a muchos esto les resulte redundante, hay personas que no cambian su ropa interior a diario y esto los vuelve más vulnerables ante las bacterias. Asimismo, dormir desnudos es muy recomendable para dejar que nuestros genitales respiren.