Viste con autenticidad: “Be You By Ana” transforma la moda femenina

Be you by Ana es una marca de ropa femenina dedicada a realzar la belleza de las mujeres, nació hace 6 años y fue creada por Ana María Sales.

En una cálida conversación con esta emprendedora ecuatoriana, conocimos la historia detrás de la marca y cómo ha llegado a mercados más grandes, inaugurando tiendas en Miami.

“Be you by Ana no es un outfit trending”

La génesis de Be You By Ana está arraigada en el legado familiar. Ana, heredera del arte de su madre en la costura y el diseño, fusionó estas destrezas con la experiencia de su familia en ventas para concebir una marca que va más allá de las tendencias efímeras.

Su enfoque no es seguir la moda, sino establecerla, hacer que su marca se convierta en un estilo y que permanezca en la vanguardia, siempre listo para ser abrazado en cualquier momento.

“Me imagino un verano en Grecia”

Ana comparte que el Boho Chic no solo es un conjunto de prendas; es una expresión de su personalidad relajada, cómoda y libre. Su afinidad por actividades como el yoga se refleja en cada creación.

Pero más allá de las telas y los diseños, Ana encuentra inspiración en la imaginación, visualizando escenarios como un cálido verano en Grecia o un invierno sereno en Colorado.

Con tiendas tanto en Ecuador como en Miami, esta emprendedora enfrenta desafíos con un enfoque estratégico. Se rodea de mentes creativas en el mundo de la moda y elabora planes meticulosos para ambos lugares. Su visión va más allá de vestir; aspira a construir una comunidad de mujeres sin miedo, sin tabúes, al estilo Boho Chic que propone su marca.

Además, ha dado vida a un canal de YouTube que va más allá de la ropa. Es un espacio donde se muestra tal cual es, reforzando la idea de que la confianza femenina no conoce límites.

“Cuando haces cosas desde el corazón todo fluye”

Be You By Ana no solo vende prendas; cuenta historias. Ana enfatiza en la importancia de transmitir la narrativa detrás de cada producto. Su objetivo es llegar a más personas, extendiendo la influencia de su marca. Como consejo a las emprendedoras en la moda, ella insta a poner “alma, vida y corazón”, a tocar varias puertas en busca de oportunidades y conectar con públicos objetivos que aprecien el producto y su historia única.

