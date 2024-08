6 tipos de zapatos que ya no están de moda en 2024: ni se te ocurra usarlos o te verás anticuada

Zapatos que no se usarán en 2024

La llegada del 2024 trajo consigo muchas tendencias nuevas, y otras que dirán adiós. Este año impuso un nuevo estilo, y no solo en ropa, sino también en calzado y, por lo tanto, se tiene que estar al pendiente de lo que marcará la nueva ola. En ese sentido, algunos zapatos ya no estarán de moda, por lo que no se deberían usar más.

PUBLICIDAD

Los zapatos que no estarán de moda en 2024

La moda del 2024 se nota en todos los atuendos, y para evitar quedarse atrás en las tendencias, es necesario evitar estos calzados que ya no serán top y hay que decirles adiós por un tiempo. Estos son los zapatos que arrasarán desde enero a diciembre.

Zapatos transparentes: a lo largo del 2023, muchas mujeres usaron los zapatos transparentes, los cuales fueron muy amados por su versatilidad a la hora de combinarlos con los atuendos. Sin embargo, para este 2024 quedarán a un lado y serán reemplazados por los tacones plateados.

Sandalias cangrejeras: son muy populares en primavera y en verano, ya que son muy cómodas y dan un estilo despreocupado. No obstante, este tipo de calzado quedará fuera del 2024 y le dará el espacio al as sandalias de pulseras.

El 2024 trae nuevas tendencias en calzado

Botas ecuestres: son botas que combinaban con los jeans, y salvaban el día para ir al trabajo. Actualmente, darán su espacio a las botas biker en el 2024.

Mocasines track: fueron pieza fundamental de los atuendos en el 2023, pero para el 2024 serán reemplazados por los mocasines normcore.

Flats destalonadas: a pesar que son muy cómodas y sacan de cualquier apuro para completar el atuendo en 2024, serán sustituidas por las Mary Jane planos, que ayudarán a dar ese toque de elegancia.

Dad sandals: son sandalias que quedarán para la playa, ya que para completar los atuendos del 2024 llegarán las sandalias flip flop.