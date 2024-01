Los 4 trucos caseros de belleza para empezar el 2024 radiantes

El año nuevo ya comenzó y viene revitalizado, cargado de buenas vibras y muchas oportunidades que no se podrán desperdiciar si la meta es conseguir el éxito. Por supuesto, que todo no se puede lograr sin el bienestar absoluto, es decir, de cuerpo, mente y espíritu, por lo que no solo hay que trabajar la seguridad interior, sino también la belleza exterior, y qué mejor forma de hacerlo que con algunos trucos caseros.

1. Cabello sano y brillante

Para lucir una melena saludable no se necesitan de muchos productos, pues en tu misma cocina puedes conseguir alguno de ellos, como el aceite de oliva, que solo necesitarás distribuirlo uniformemente desde la mitad del cabello hacia las puntas. Esto hidratará tu pelo, pero debes dejarlo por unas dos horas aproximadamente. Es genial para los que están dañados, resecos o quebradizos, ya que le aportará brillo. Lo sacarás con champú y agua fría.

Otra opción, que adora la modelo de Brasil, Adriana Lima, y que compartió con la revista Vogue, fue que opta por echarle un aguacate o palta a su acondicionador para hacer una mascarilla. “Hace que tu pelo brille. Es algo que ves hacer a muchas mujeres brasileñas”, contó en su momento al medio de comunicación.

2. Adiós al frizz

Si uno de tus mayores enemigos es el frizz, pues tienes que aplicar estos trucos para poner bajo control esos cabellos rebeldes. Una mascarilla que resulta muy efectiva es la del plátano o banana maduro triturado con aguacate o palta. Este último ingrediente es rico en antioxidante y minerales que reparan la hebra capilar. Esto lo aplicarás en el cabello húmedo, que previamente has lavado solo con champú. Déjalo actuar por unos 30 minutos y luego enjuaga con abundante agua.

Otra receta infalible es tomar uno o dos huevos y frotarlos en la zona de tu cabeza donde mayor mente se manifiesta la estática. Déjalo reposar por unos 15 minutos, para luego lavarlo con champú y luego enjuague. Notarás en cambio.

3. Hidratar sin parabenos la piel

La piel es el órgano más grande del cuerpo y el que está más expuesto a los embates de la contaminación, por lo que tiende a resecarse cuando tomas poca agua, tienes duchas largas con agua caliente, te faltan nutrientes en tu alimentación o simplemente está envejeciendo. Por esto es bueno hidratarla con agentes que estén libre de parabenos y derivados del petróleo. Uno de estos es el aceite de coco, ya que penetra las capas de la piel y sus vitaminas K y E frenan la resequedad y descamación.

4. Disimular las ojeras

Para que esos surcos o “bolsas” que salen debajo de los ojos desaparezcan hay un consejo muy sencillo que puedes hacer a diario: colocar hielo en esta zona. Esto desinflama las ojeras, pero si quieres quitar el color oscuro, prepara un té de manzanilla y humedece un algodón, escúrrelo y pongo en la zona ocular, sin que el líquido entre al ojo, Déjalo por 15 minutos y repite unas tres veces por semana.