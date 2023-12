Los 8 tipos de flequillo que serán tendencia en 2024: ¿Cuál te conviene más y cómo debes llevarlo?

El flequillo es un recurso clásico que nunca pasa de moda. Sirve para enmarcar el rostro, equilibrar las facciones y realzar la mirada. Lo mejor es que se adapta a cada rostro y a cada tipo de melena, lo que te garantiza que siempre podrás añadir uno a tu corte de pelo con un resultado favorecedor.

¿A quién le queda mejor el flequillo? En rostros redondos y cuadrados, lo más aconsejable es un flequillo que deje ver todo lo posible la frente para estilizar.

En caras alargadas, lo interesante es compensar con un flequillo, cuanto más largo y tupido, mejor, para equilibrar esas verticalidad. Y lo mismo puede aplicarse a tipos de cabello y texturas.

Tipos de flequillo largo

Queda genial en rostros ovalados y alargados porque ayuda a equilibrar los rasgos: acorta la longitud vertical y disimula la frente amplia. A los triangulares también les favorece, ya que aporta volumen a la altura de la frente y en los redondeados, como mejor queda es con forma recta para endurecer las facciones. Es perfecto para cabellos lisos y también se puede llevar en rizados, como una pieza entera, sin capas.

Tipos de flequillo corto

Es un tipo de flequillo atrevido y moderno, con un toque pin up, si el look acompaña. Te quedará bien tanto si tienes el rostro ovalado o alargado, como si tienes una frente amplia. Eso sí, no te lo recomendamos si tienes el cabello rizado, ya que se descontrola mucho.

Tipos de flequillo de lado

Los flequillos de lado son también muy versátiles. Son perfectos para facciones cuadradas porque suavizan los rasgos y también quedan bien a los redondos, porque añaden asimetría al óvalo facial y estilizan al dejar ver la frente. A los alargados les sienta igualmente bien porque equilibra las facciones. También es un corte idóneo para aportar textura y volumen a los cabellos finos.

Tipos de flequillo abierto

El flequillo cortina es ideal para caras redondas y cuadradas, porque permite alargar el óvalo facial. Además, es un flequillo que sienta bien a los rostros alargados, siempre que el corte no sea demasiado largo y plano, así como a los triangulares, ya que da volumen a la altura de la frente. En cuanto a los de forma de corazón, el flequillo de cortina es ideal para desviar la atención del mentón y equilibrar así el peso de las facciones. En cuanto al tipo de pelo, el flequillo abierto es perfecto para cabellos lisos y ondulados.

Tipos de flequillo desfilado

Es ideal para rostros cuadrados porque suaviza las facciones. Mejor aún, si es ligero y roza las pestañas. Si es algo más tupido, sentará bien a los rostros alargados. Además, el flequillo desfilado queda mejor en cabellos lisos y con algo de textura.

Tipos de flequillo asimétrico

Este tipo de flequillo se caracteriza por largos desiguales en los mechones que componen el flequillo y que le dan un aire más desenfadado al corte de pelo. En función de la forma y el largo, sientan bien a un tipo de rostro u otro. Por ejemplo, los ladeados y los cortos estilo baby bang son perfectos para caras redondas; los desfilados van mejor con los rostros cuadrados, y los largos, con los alargados. En cuanto al tipo de cabello, en el liso es en el que mejor se percibe el acabado desigual de este estilo.

Tipos de flequillo despuntado

Se trata de un tipo de flequillo que se corta desfilando las puntas para aligerarlas y dejar un estilo más ligero y fresco. Esto permite un acabado con movimiento ideal para cortes de pelo modernos como el pixie. Por lo general se suele cortar con los laterales más largos y la parte central más corta. La versión ligera es ideal para rostros redondos y cuadrados, aunque también sienta bien a los alargados.

Tipos de flequillo rizado

El flequillo en pelo rizado con volumen propio se corta en una sola pieza para controlarlo mejor. Aparte de eso, sigue las mismas reglas que el resto de tipos de flequillo. Así, cuando estamos ante una cara redonda, lo interesante es rebajar volumen de los laterales y añadirlo por arriba, con un flequillo ligero que deje ver la frente. En caso de los alargados, el volumen por los laterales combinado con un flequillo entero será la mejor opción.